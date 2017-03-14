В новом документальном фильме, вышедшем на телеканале CNN, российского президента Владимира Путина назвали самым могущественным человеком в мире, пишет Life.ru
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Его автор — один из наиболее влиятельных и популярных политических аналитиков Фарид Закария – попытался понять, благодаря чему Путину удалось сконцентрировать в своих руках огромную силу, которая практически не ограничивается другими институтами.
«Путин создал то, что он называет «вертикалью власти», которая отличается от того, что мы видели у других великих народов. Как однажды сказал один из критиков российского президента, великий российский шахматист Гарри Каспаров, вся структура российской политической власти лежит на одном человеке», — говорит автор фильма.
По мнению Закарии, нынешняя ситуация уникальна тем, что совершенно непонятно, что будет, когда Путина не станет.
«Когда умирал царь, вы знали процессы, с помощью которых его преемник, его сын, получал повышение. Когда умирал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, Постоянный Комитет и Политбюро выбирали его преемника. Но когда умрет Путин, что произойдет? Никто не знает», — подчеркивает Фарид Закария.
Автор связывает с приходом Путина установление стабильности, повышение уровня жизни в стране. Эти изменения особенно заметны на фоне деяний «неуравновешенного» Ельцина, который пил и добился бедности народа и богатства олигархов.
В то же время приводятся слова международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, который утверждает, что Путин обладает капиталом в 200 миллиардов долларов.
Журналисты проанализировали причины огромной популярности российского лидера внутри страны, которая даже «не снилась» американским президентам.
В то же время они уверены, что Владимир Путин нравится не только россиянам — так, Джордж Буш «разглядел в глазах Путина душу». А вот Хиллари Клинтон, напротив, заявляла, что у Путина, как у КГБ-шника, нет души.