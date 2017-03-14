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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владимира Путина назвали самым могущественным человеком в мире

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 09:39
Владимира Путина назвали самым могущественным человеком в мире
Владимир Путин. Фото 3mv.ru
В новом документальном фильме, вышедшем на телеканале CNN, российского президента Владимира Путина назвали самым могущественным человеком в мире, пишет Life.ru.

Его автор — один из наиболее влиятельных и популярных политических аналитиков Фарид Закария – попытался понять, благодаря чему Путину удалось сконцентрировать в своих руках огромную силу, которая практически не ограничивается другими институтами.

«Путин создал то, что он называет «вертикалью власти», которая отличается от того, что мы видели у других великих народов. Как однажды сказал один из критиков российского президента, великий российский шахматист Гарри Каспаров, вся структура российской политической власти лежит на одном человеке», — говорит автор фильма.

По мнению Закарии, нынешняя ситуация уникальна тем, что совершенно непонятно, что будет, когда Путина не станет.

«Когда умирал царь, вы знали процессы, с помощью которых его преемник, его сын, получал повышение. Когда умирал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, Постоянный Комитет и Политбюро выбирали его преемника. Но когда умрет Путин, что произойдет? Никто не знает», — подчеркивает Фарид Закария.

Автор связывает с приходом Путина установление стабильности, повышение уровня жизни в стране. Эти изменения особенно заметны на фоне деяний «неуравновешенного» Ельцина, который пил и добился бедности народа и богатства олигархов.

В то же время приводятся слова международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, который утверждает, что Путин обладает капиталом в 200 миллиардов долларов.

Журналисты проанализировали причины огромной популярности российского лидера внутри страны, которая даже «не снилась» американским президентам.

В то же время они уверены, что Владимир Путин нравится не только россиянам — так, Джордж Буш «разглядел в глазах Путина душу». А вот Хиллари Клинтон, напротив, заявляла, что у Путина, как у КГБ-шника, нет души.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Mestnyi
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 10:22
- Ты башню Пизанскую видел?
- Да.
- Путин наклонил. crazy
 
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  • Mestnyi
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 10:15
Журналисты проанализировали причины огромной популярности российского лидера внутри страны, которая даже «не снилась» американским президентам.

Рой Джонс выходит из приемной Путина с паспортом в руке и видит Керри.
— И ты туда же? Понаехали!(с) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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kolek (Посетители) Сегодня, 10:13
Aktauskaya pravda,
Донбасс уже отобрал, остались формальности.Скоро на Аляску, пойдем забирать надо.
Putin, steep fellow!
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 10:10
колосс на глиняных ногах

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
-1
  • Taimur
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 Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 10:04
Этот мужик просто зверь, поднял Россию из бедности, перевооружил на современный уровень, успокоил Чеченцев, отобрал Крым, скоро отберет Донбас. Великий человек 21 века chih
 
 

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