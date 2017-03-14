Все выпускники будут сдавать казахский язык в этом году - Сагадиев

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев объяснил, как изменится сдача казахского языка в связи с разделением ЕНТ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В связи с разделением ЕНТ на два этапа, а также, поскольку мы хотим, чтобы с этого года 100 процентов выпускников сдавали казахский язык, для получения аттестата каждый будет обязан сдать экзамен и получить настоящую тестовую оценку знания языка", - сообщил министр перед заседанием правительства.



По его словам, в течение 12 лет казахский язык сдавался выпускниками русских школ в рамках ЕНТ, но баллы за него не засчитывались, на получение гранта он не влиял. Более того, часть выпускников казахский язык сдавала не в виде теста, а по билетам, разработанным самой школой.



Министр отметил, что экзаменация в школах будет проходить с помощью тестирования.



Напомним, ранее Ерлан Сагадиев рассказал о том, что на ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина, а также прокомментировал появление вопросов про Баян Есентаеву, Нуртаса Адамбаева и Ермека Турсунова.



"Вы же пишете про Баян Есентаеву? Зачем пишете? Тексты взяты с сайтов, газет. Вопрос звучит: прочитайте текст и ответьте на вопросы. Если вы пишете, то почему мы не можем взять?" - обратился Ерлан Сагадиев к журналистам.