Сейчас на сайте
2617
объявлений
  • Бухгалтерское обслуживание
  • продам Витрины за 700 000 тенге
  • продам Готовый бизнес за 2 500 000 тенге
  • продам Горизонтально-расточной станок за 5 000 000 тенге
  • Тендерное сопровождение
  • Требуется Продавец, 50 000 тенге
  • Требуется Повар, 90 000 тенге
 

 
Вторник, 14 Марта
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 318.07 KZT
  • €1 = 339.22 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Все выпускники будут сдавать казахский язык в этом году - Сагадиев

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 09:54
Все выпускники будут сдавать казахский язык в этом году - Сагадиев
Фото Турар Казангапов ©
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев объяснил, как изменится сдача казахского языка в связи с разделением ЕНТ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В связи с разделением ЕНТ на два этапа, а также, поскольку мы хотим, чтобы с этого года 100 процентов выпускников сдавали казахский язык, для получения аттестата каждый будет обязан сдать экзамен и получить настоящую тестовую оценку знания языка", - сообщил министр перед заседанием правительства.

По его словам, в течение 12 лет казахский язык сдавался выпускниками русских школ в рамках ЕНТ, но баллы за него не засчитывались, на получение гранта он не влиял. Более того, часть выпускников казахский язык сдавала не в виде теста, а по билетам, разработанным самой школой.

Министр отметил, что экзаменация в школах будет проходить с помощью тестирования.

Напомним, ранее Ерлан Сагадиев рассказал о том, что на ЕНТ могут появиться вопросы про Димаша Кудайбергена и Геннадия Головкина, а также прокомментировал появление вопросов про Баян Есентаеву, Нуртаса Адамбаева и Ермека Турсунова.

"Вы же пишете про Баян Есентаеву? Зачем пишете? Тексты взяты с сайтов, газет. Вопрос звучит: прочитайте текст и ответьте на вопросы. Если вы пишете, то почему мы не можем взять?" - обратился Ерлан Сагадиев к журналистам.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Странник
  • Mestnyi
 шаман (Посетители) Сегодня, 10:15
пусть некоторые в правительстве тоже сдадут

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика