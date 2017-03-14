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Конфликт между медбратом и посетителем поликлиники в Астане попал на видео

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Конфликт между медбратом и посетителем поликлиники в Астане попал на видео
Кадр из видео / YouTube
Руководство поликлиники № 12 в Астане прокомментировало конфликт между сотрудником медицинского учреждения и посетителем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что инцидент произошел 13 марта 2017 года между неизвестным мужчиной и медицинским братом Жасуланом Молдабековым.



"В 11.55 в регистратуру поликлиники обратилась пациентка 1983 года рождения с жалобами на слабость, после чего была направлена в доврачебный кабинет № 116, где была осмотрена. (...) У пациентки отсутствовали признаки тяжелого состояния для оказания экстренной помощи. Пациентка вновь обратилась в регистратуру, ссылаясь на наличие слабости. Учитывая ее повторное обращение в регистратуру, в связи с несовместимым графиком работы участкового врача (прием с 16.00), пациентку направили к свободным врачам (в данном случае кабинет № 102)", - сообщили в поликлинике.

Как рассказали в медучреждении, в связи с отсутствием свободных для приема врачей пациентка вломилась в кабинет, в котором уже осматривался другой пациент, на что медицинским работником поликлиники было рекомендовано дождаться своей очереди либо обратиться согласно графику работы к своему участковому врачу.

"Пациентка отреагировала крайне отрицательно и вела себя очень агрессивно. Неизвестный мужчина, который стоял в коридоре вместе с другим человеком, начал вмешиваться в разговор, защищая пациентку, тем самым провоцируя распространение конфликта. При этом, оскорбляя медицинского работника, неизвестный мужчина позвал его выйти поговорить с глазу на глаз. Медицинский работник согласился, для того чтобы избежать возникновения опасной ситуации для пациентов в поликлинике, а также для того, чтобы дать некоторые разъяснения касательно сложившейся ситуации", - говорится в пояснительной записке.

При выходе из поликлиники, по версии руководства учреждения, подозревая возникновение конфликта, свидетели, а также охрана выбежали вслед.

"Мужчина, который находился рядом с незнакомым мужчиной в коридоре, начал провоцировать собравшийся народ, при этом вскрикивая: "Снимай!" Неизвестный мужчина, продолжая использовать нецензурную речь, начал трясти медицинского работника за ворот. При нападении медицинский работник не проявлял агрессии, а пытался защитить себя", - отметили в поликлинике.

"Во избежание негативных последствий медицинские сестры разняли мужчин. По окончании конфликта медработник был направлен в рабочий кабинет, а неизвестному мужчине, а также его знакомому было предложено тщательно разобраться в сложившейся ситуации, на что они ответили: "Что нам надо – мы сделали". После чего покинули поликлинику", - добавило руководство поликлиники № 12.

Сообщается, что пациентка была осмотрена другим терапевтом в кабинете № 101, где было назначено лечение. "Пациентка осталась довольна, все ее требования касательно приема были удовлетворены", - отметили в поликлинике.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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бася (Посетители) Сегодня, 14:11
"Пациентка осталась довольна, все ее требования касательно приема были удовлетворены",


т.е пока не начался мордобой ,её гоняли по кабинетам? молодцы!! придётся народу принимать условия вашей работы..
 
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ROBIN (Посетители) Сегодня, 12:41
Действие охраны наводит на мысли...
 
 

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