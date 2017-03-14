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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С 1 июля повысится пенсия у 2 млн казахстанских пенсионеров - Тамара Дуйсенова

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 11:57
С 1 июля повысится пенсия у 2 млн казахстанских пенсионеров - Тамара Дуйсенова
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2017 года повысится пенсия у двух миллионов казахстанских пенсионеров. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства РК, представляя законодательные поправки по вопросам пенсионного обеспечения, передает.

«С 1 июля 2017 года повысится размер солидарной пенсии, с учетом повышения с начала года на 9 процентов, дополнительно, на 11 процентов. Размер базовой пенсии, с учетом повышения с начала года на 7 процентов, дополнительно, на 13 процентов. В результате, мы обеспечим исполнение поручения Главы государства и обеспечим повышение размеров пенсий с 1 июля 2017 года на 20 процентов, по отношению к 2016 году. Это коснется свыше двух миллионов пенсионеров. Размер минимальной пенсии, с учетом базовой пенсии, с 1 января 2017 года составляет 62 тысячи тенге, а с 1 июля текущего года будет составлять 67 тысяч 41 тенге. Также предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей», - сказала Т.Дуйсенова.

По ее словам, повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, необходимо для обеспечения сопоставимости в размере пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года, с учетом повышения до 20 процентов, и пенсий, назначенных во втором полугодии этого года. Чтобы лица, выходящие на пенсию во втором полугодии, не получали пенсии меньше, чем те, кто вышел в первом полугодии.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:10
Размер минимальной пенсии, с учетом базовой пенсии, с 1 января 2017 года составляет 62 тысячи тенге,

Что за брехня? У меня 40 500, какие 62 тысячи?
Бесят меня это враньё очередного министра! angry
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:08
Вы для начала дайте пенсии кому положено по закону, сколько инвалидов не могут добиться справедливости, то есть исполнения закона stenaа этим бездельникам что заседают платите зарплату по результату их работы...
 
 

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