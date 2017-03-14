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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мы работаем над приостановлением роста цен на бензин - Бозумбаев

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Мы работаем над приостановлением роста цен на бензин - Бозумбаев
Фото Турар Казангапов©
Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что госорганы хотят приостановить рост цен на бензин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы работаем над этим (приостановлением роста цен на бензин. - Прим.автора)", - заверил министр журналистов после заседания правительства.

По его словам, этому может поспособствовать ввод в эксплуатацию Шымкентского нефтеперерабатывающего завода во втором полугодии 2017 года, который после модернизации начнет выпуск бензина и дизельного топлива стандарта К-4, К-5, что соответсвует Евро-4 и Евро-5.

В то же время министр отметил низкую стоимость казахстанского топлива, по сравнению с соседними странами.

"Я не сравнивал средний доход населения со стоимостью бензина. Но если вы сравните с россиянами, в России, допустим, бензин А-92 больше 180 тенге стоит. Конечно, если вы будете сравнивать с Европой, то будет другая цифра", - добавил он.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:29
Бозумбаев, сделай прозрачной всю схему ценообразования и дистрибуции продукции наших НПЗ и сразу будет видно ненужных прилипал и накрутчиков!!! look
 
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  • tolk
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:04
Да уж...результат вашей работы на лицо... beer2
 
 

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