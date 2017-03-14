Мы работаем над приостановлением роста цен на бензин - Бозумбаев

Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что госорганы хотят приостановить рост цен на бензин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы работаем над этим (приостановлением роста цен на бензин. - Прим.автора)", - заверил министр журналистов после заседания правительства.
По его словам, этому может поспособствовать ввод в эксплуатацию Шымкентского нефтеперерабатывающего завода во втором полугодии 2017 года, который после модернизации начнет выпуск бензина и дизельного топлива стандарта К-4, К-5, что соответсвует Евро-4 и Евро-5.
В то же время министр отметил низкую стоимость казахстанского топлива, по сравнению с соседними странами.
"Я не сравнивал средний доход населения со стоимостью бензина. Но если вы сравните с россиянами, в России, допустим, бензин А-92 больше 180 тенге стоит. Конечно, если вы будете сравнивать с Европой, то будет другая цифра", - добавил он.
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