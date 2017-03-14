Нурлан Ногаев посоветовал подчиненным забыть о трайбализме

В Атырау было предложено привлекать специалистов-медиков из других областей. С этим предложением сегодня, 14 марта, выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Глава региона в своем выступлении затронул низкий уровень оказания медицинских услуг, отмеченных в Атырауской области в ходе правительственного совещания.



"Это следствие "страусиной позиции" ответственных лиц, старание выдать желаемое за действительное, - сказал аким. - В наших клиниках есть новейшее оборудование, однако качество работы от этого не улучшается. Когда начинаешь искать причину, все кивают друг на друга, никто не может взять на себя ответственность за то или иное решение. В таком случае мы будем вынуждены принимать радикальные меры, менять систему здравоохранения в области. Давайте будем приглашать специалистов из других регионов, может, они смогут здесь наладить работу, смогут найти личный подход к каждому пациенту. Не нужно кривиться, когда сюда приезжают работать специалисты с юга или севера республики, это трайбализм. Все мы граждане одной страны, и если в нашей области не хватает специалистов в сфере здравоохранения, мы будем привлекать их из других регионов".



Ногаев обратил внимание коллег на необходимость усиления работы в сфере активного привлечения бизнесменов для их последующего участия в проектах, предусматривающих государственно-частное партнерство. "Мы работаем над тем, чтобы взаимовыгодное сотрудничество государства и частного сектора привело к росту проектов в таких отраслях, как транспорт, коммунальное хозяйство и социальная инфраструктура. На сегодняшний день у нас есть определенные успехи в этой сфере, но этого мало. Президент и правительство ставит перед нами задачу - увеличивать количество субъектов ГЧП, дать импульс к развитию бизнеса. Мы должны неустанно работать над этим, показать, что наш регион привлекателен для иностранных инвесторов и крупных бизнесменов. МСБ - это основной драйвер роста экономики, а ГЧП - мощный вспомогательный инструмент. Я прошу своих коллег более детально заняться этим вопросом. Акимат и бизнес должны работать в тандеме", - заключил аким.



На сегодняшний день в Атырауской области реализуются два проекта по схеме государственно-частного партнерства: реконструкция здания детского сада на 160 мест в поселке Балыкши и строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Аксай. В ближайшем будущем по схеме государственно-частного партнерства в области планируется построить 20 детских садов и 8 школ на территории Атырау, врачебной амбулатории на 250 посещений в смену в пригородном селе, а также строительство современного канализационно-очистного сооружения на левом берегу реки Урал и восстановление объектов электроснабжения районов "Северного кольца" в областном центре.