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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы стали жить дольше

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Казахстанцы стали жить дольше
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что основные показатели здоровья населения Республики Казахстан за прошедшее десятилетие имеют, в целом, положительную динамику. Несмотря на это мы значительно отстаем от развитых стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжительность жизни за последние 10 лет увеличилось до 72 лет, однако в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) она превышает 80 лет. Материнская смертность снизилась в 3,5 раза за 10 лет. Но даже сейчас она почти в два раза превышает показатели развитых стран. Несмотря на снижение в динамике, к сожалению, детская смертность более чем в три раза превышает показатели ОЭСР», - проинформировал министр, выступая сегодня на заседании Правительства.

По его словам, согласно мировым данным, основное бремя заболеваемости и смертности приходится на хронические неинфекционные заболевания. Так же как и в мире, в Казахстане среди причин смертности у людей - хронические болезни. Это болезни системы кровообращения, органов дыхания, злокачественные образования.

«В динамике смерть и заболеваемость от сердечно-сосудистых заболевании в РК уменьшается, вместе с тем основными причинами смертности в нашей стране, как и в странах ОЭСР, все же остаются болезни системы кровообращения - это инфаркты и инсульты. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований по сравнению с 2015 годом снизилась, однако пятилетняя выживаемость в РК составляет 50,2%, а в ОЭСР - 91%. При этом в динамике за 10 лет выживаемость практически не улучшилась. Смертность от травм и отравлений снизилась вдвое за 10 лет, но в настоящее время она значительно превышает показатели стран ОЭСР. В нашей стране отмечается высокий уровень смертности от травм, несчастных случаев и отравлений на до госпитальном этапе, из них 90% до приезда бригад скорой помощи», - рассказал Елжан Биртанов.

К сожалению, как отметил, глава Минздрава, нет существенной динамики снижения материнской смертности за последние годы. В странах ОЭСР показатель материнской смертности - это 7 случаев на 100 тыс. родов, тогда как в РК - 12,7 на 100 тыс. родов. Младенческая смертность снизилась с 13,9 в 2006 году до 8,6 на 1000 родившихся в 2016 году. Однако в ОЭСР она составляет 6,7 на 1000 родившихся в 2016 году.

«Касательно санитарно-эпидемиологического благополучия было достигнуто снижение заболеваемости по 22 инфекционным заболеваниям, однако отмечен рост заболеваемости сибирской язвой, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, зарегистрировано четыре завозных случаев малярии. Имеются низкие показатели выявляемости внутрибольничных инфекции», - резюмировал он.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 11 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:30
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:57
Лара Крофт,
дольше уже априори значит что живешь хорошо ) но время покажет )))
 
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alexg (Посетители) Сегодня, 17:52
Жить стали дольше, но гораздо хуже
 
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 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 17:28
Цитата: Erlan84
я жить к примеру не стал лучше!

Бог с тобой, Ерлан! shock
Дольше, а не лучше. Так что танцуй пока молодой)))

Хотя мож они нам типа мучения продлевают...)))
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:22
под словом "Казахстанцы" имеется ввиду "Чиновники"? или я что то путаю! я жить к примеру не стал лучше!
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:04
Банальная простуда и 5 тыс.как не бывало.А если что то серьезнее,то лучше и не начинать или перестать есть.

Вообще то в странах,на которые равнялись повышая пенсионный возраст лекарства даются заболевшим в счёт страховки.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Швейк
  • Лара Крофт
 RRR (Посетители) Сегодня, 16:15
Пенсия у нас хорошая, но маленькая...(C) rofl
 
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  • Лара Крофт
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:58
Я бы предпочёл заголовок "казахстанцы стали жить счастливее". Долгую жизнь можно прожить и в муках борьбы за выживание...
 
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  • alixah
  • manwyk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:45
Дело в том, что медицина (в том числе лекарства) стали непомерно дорогие и люди все реже обращаются к врачам.
Поэтому меньше травят себя таблетками.
Поэтому и живут дольше.
Для врача больной не должен быть источником заработка, иначе выздоровления будут только случайные.
Чтобы лечиться, надо быть очень здоровым человеком.
Надо менять систему здравоохранения.
Сейчас - это здравозахоронение.
 
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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 15:26
Thornhill,Спасибо поправили, в след раз при обнаружении ошибок просим использовать ссылку "Нашли ошибку? Сообщите об этом нам"
 
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