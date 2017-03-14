Казахстанцы стали жить дольше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что основные показатели здоровья населения Республики Казахстан за прошедшее десятилетие имеют, в целом, положительную динамику. Несмотря на это мы значительно отстаем от развитых стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Продолжительность жизни за последние 10 лет увеличилось до 72 лет, однако в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) она превышает 80 лет. Материнская смертность снизилась в 3,5 раза за 10 лет. Но даже сейчас она почти в два раза превышает показатели развитых стран. Несмотря на снижение в динамике, к сожалению, детская смертность более чем в три раза превышает показатели ОЭСР», - проинформировал министр, выступая сегодня на заседании Правительства.



По его словам, согласно мировым данным, основное бремя заболеваемости и смертности приходится на хронические неинфекционные заболевания. Так же как и в мире, в Казахстане среди причин смертности у людей - хронические болезни. Это болезни системы кровообращения, органов дыхания, злокачественные образования.



«В динамике смерть и заболеваемость от сердечно-сосудистых заболевании в РК уменьшается, вместе с тем основными причинами смертности в нашей стране, как и в странах ОЭСР, все же остаются болезни системы кровообращения - это инфаркты и инсульты. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований по сравнению с 2015 годом снизилась, однако пятилетняя выживаемость в РК составляет 50,2%, а в ОЭСР - 91%. При этом в динамике за 10 лет выживаемость практически не улучшилась. Смертность от травм и отравлений снизилась вдвое за 10 лет, но в настоящее время она значительно превышает показатели стран ОЭСР. В нашей стране отмечается высокий уровень смертности от травм, несчастных случаев и отравлений на до госпитальном этапе, из них 90% до приезда бригад скорой помощи», - рассказал Елжан Биртанов.



К сожалению, как отметил, глава Минздрава, нет существенной динамики снижения материнской смертности за последние годы. В странах ОЭСР показатель материнской смертности - это 7 случаев на 100 тыс. родов, тогда как в РК - 12,7 на 100 тыс. родов. Младенческая смертность снизилась с 13,9 в 2006 году до 8,6 на 1000 родившихся в 2016 году. Однако в ОЭСР она составляет 6,7 на 1000 родившихся в 2016 году.



«Касательно санитарно-эпидемиологического благополучия было достигнуто снижение заболеваемости по 22 инфекционным заболеваниям, однако отмечен рост заболеваемости сибирской язвой, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, зарегистрировано четыре завозных случаев малярии. Имеются низкие показатели выявляемости внутрибольничных инфекции», - резюмировал он.