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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр предложил казахстанским врачам принимать пациентов в съемных квартирах

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Министр предложил казахстанским врачам принимать пациентов в съемных квартирах
Фото с сайта gazetauzao.ru
Министр здравоохранения Елжан Биртанов предложил казахстанским врачам принимать пациентов в съемных квартирах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава Минздрава, отвечая на вопрос о критике со стороны премьер-министра о строительстве дворцов-поликлиник, предложил врачам принимать на дому, тем самым сократить административные расходы. По словам Биртанова, один или несколько врачей общей практики могут объединиться, снять квартиру в жилом доме и принимать там пациентов.

"Мы исходили из того, что строили типовые поликлиники на 500 посещений. В результате что? Люди вынуждены туда ехать в поликлинику, несколько остановок, там большая скученность, очереди и так далее. Поэтому мы сейчас в рамках модернизации и дерегулирования хотим дать возможность, например, в поликлиниках, врачам общей практики принимать вообще индивидуально. То есть один врач общей практики может снять квартиру на первом этаже или несколько врачей могут объединиться и принимать. Людям это очень удобно, поскольку это будет бесплатно. Это будет покрываться за счет медицинского страхования и рядом по месту жительства. И соответственно сократятся административные расходы на содержание этих больших зданий", - заявил министр в кулуарах Мажилиса после презентации поправок в законопроект по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Елжан Биртанов отметил, что в крупных городах Казахстана такой опыт, как прием на дому, может успешно развиваться.

"В крупных городах, да. Мы считаем, что частный сектор, частное предпринимательство должно развиваться. И мы дадим возможность, сегодня, в принципе, мы уже даем такую возможность. Они могут как индивидуальные предприниматели зарегистрироваться. В Астане уже есть такой опыт, когда группа врачей может арендовать помещение. Но оно должно соответствовать требованиям санитарным в первую очередь и оказывать прием так, где это выгодно, удобно населению", - разъяснил журналистам Елжан Биртанов.

Ранее премьер-министра РК возмутило строительство дворцов-поликлиник.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • sergeiK71
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 trump (Посетители) Сегодня, 17:33
Министр предложил казахстанским врачам принимать пациентов в съемных квартирах

Очень похоже на пропаганду проституции. Бред собачий. Стройте больнички и клиники. Нет денег? Возьмите со своих зарубежных счетов.
 
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 Masterkos (Посетители) Сегодня, 17:03
Талантливый парень наш министр. Поднимет медицину с колен. Настоящий управленец. Отличное решение))))))
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 16:41
Ну вот очередная глупость от очередного министра.
 
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 imho_tep (Посетители) Сегодня, 16:29
мда,ни отнять ни добавить....прям диагноз какой-то hammer

Вера - это моё, личное... о ней никому неведомо, никто не может мою веру оскорбить, ибо не знает ее, и не ведает о ней, ибо знает ее лишь тот, чьё имя не произносят всуе. Религиозность - суть публичное, но не мое, и нет мне дела до нее, поскольку толпою правят волки, хоть даже в шкурах и овечьих.
 
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  • sergeiK71
 kolek (Посетители) Сегодня, 16:18
а регистрация у них будет?интересно
Кстати не плохой маневр для путан,все официально.
 
 

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