Министр предложил казахстанским врачам принимать пациентов в съемных квартирах

Министр здравоохранения Елжан Биртанов предложил казахстанским врачам принимать пациентов в съемных квартирах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава Минздрава, отвечая на вопрос о критике со стороны премьер-министра о строительстве дворцов-поликлиник, предложил врачам принимать на дому, тем самым сократить административные расходы. По словам Биртанова, один или несколько врачей общей практики могут объединиться, снять квартиру в жилом доме и принимать там пациентов.
"Мы исходили из того, что строили типовые поликлиники на 500 посещений. В результате что? Люди вынуждены туда ехать в поликлинику, несколько остановок, там большая скученность, очереди и так далее. Поэтому мы сейчас в рамках модернизации и дерегулирования хотим дать возможность, например, в поликлиниках, врачам общей практики принимать вообще индивидуально. То есть один врач общей практики может снять квартиру на первом этаже или несколько врачей могут объединиться и принимать. Людям это очень удобно, поскольку это будет бесплатно. Это будет покрываться за счет медицинского страхования и рядом по месту жительства. И соответственно сократятся административные расходы на содержание этих больших зданий", - заявил министр в кулуарах Мажилиса после презентации поправок в законопроект по обязательному социальному медицинскому страхованию.
Елжан Биртанов отметил, что в крупных городах Казахстана такой опыт, как прием на дому, может успешно развиваться.
"В крупных городах, да. Мы считаем, что частный сектор, частное предпринимательство должно развиваться. И мы дадим возможность, сегодня, в принципе, мы уже даем такую возможность. Они могут как индивидуальные предприниматели зарегистрироваться. В Астане уже есть такой опыт, когда группа врачей может арендовать помещение. Но оно должно соответствовать требованиям санитарным в первую очередь и оказывать прием так, где это выгодно, удобно населению", - разъяснил журналистам Елжан Биртанов.
Ранее премьер-министра РК возмутило строительство дворцов-поликлиник.
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