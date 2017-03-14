Новые сведения Wikileaks о слежке за людьми: как казахстанцам защитить личную информацию

На днях сайт Wikileaks "раскрыл" новые методы слежки ЦРУ за людьми. Помимо традиционных вирусов для компьютеров и смартфонов, в опубликованных на ресурсе документах было упомянуто о программном обеспечении, которое позволяет использовать "умные" телевизоры как прослушивающие устройства. Корреспондент Tengrinews.kz обратился к главе Интернет-ассоциации Казахстана Шавкату Сабирову, который рассказал, что должны знать казахстанцы о кибер-безопасности и защите личной конфиденциальной информации.



По словам Сабирова, еще в 2013 году в области кибер-безопасности появился совершенно новый тренд - государственный кибер-шпионаж. Его влияние настолько значительно, что сегодня он определяет политику во всем мире. Не удивительно, что в 2013 году государства - участники ОБСЕ приступили к выработке мер доверия между странами с целью получить хоть какие-то взаимные гарантии о ненападении на различные информационные структуры. И только за последний год можно было видеть, как время от времени появляются взаимные обвинения стран в разных вмешательствах и взломах.



"Сегодня нет ни одной инфраструктуры, которая не управлялась бы через информационные системы даже опосредованно. Имея в виду такие сферы, как машиностроение, энергетику, банковскую систему, безусловно, внешнее вмешательство может привести к катастрофическим последствиям", - поясняет Сабиров.



Комментируя свежую порцию разоблачений от Wikileaks, глава Интернет-ассоциации Казахстана отметил, что с самого момента появления "умных" телевизоров встал вопрос об их защите.



"У них фактически кроме программного обеспечения, которое обеспечивает вывод информации на экран, больше ничего нет. Учитывая, что любой телевизор, оборудованный функций Smart-TV, имеет функцию выхода в Интернет, он подвержен заражению. Проблема безопасности так называемого Интернета вещей сегодня стоит на первом месте. Если пользователи усвоили необходимость защиты смартфонов, планшетов, компьютеров, то в части Интернета вещей практически все открыто", - констатировал собеседник Tengrinews.kz.



В пример Сабиров привел те же видеокамеры или устройства наблюдения за ребенком. В целом в домах современного человека найдется много вещей, которые либо работают в Интернете, либо могут управляться из Интернета, либо имеют потенциальный выход в Сеть.



"Личные данные могут утекать через видео или аудио-канал. Во-вторых, может собираться информация о том, что человек смотрит, что ищет в Интернете, и другая личная информация. Мы частенько безалаберно относимся к своим различным устройствам, думая, что там ничего особенного нет, особенно если мы не Кайрат Нуртас или Баян Есентаева. В итоге вся информация, которая сегодня оказывается доступной для злоумышленников, методически складывается где-то в одном месте. При этом она может так и не понадобиться", - подчеркнул глава Интернет-ассоциации Казахстана.



Итак, прежде всего, людям пора осознать, что эпоха, когда гаджеты и электроника рассматривались исключительно как средства комфорта, безвозвратно ушла, говорит Сабиров. Наравне с жителями всего мира казахстанцам предстоит учиться заботиться о своей кибер-безопасности.



"Никто кроме вас самих не будет заботиться о ваших личных устройствах, о доступе к банковскому счету. Безопасность в кибер-пространстве требует усилий. Это касается поиска знаний, определенной дисциплины. Нужно иметь антивирусные программы, следить за обновлением софта, смотреть, что вы храните на своих личных устройствах. Если говорить о телевизорах, то следует знать, что электроника - это наука о контактах. И отключение из розетки, конечно, поможет", - дал советы эксперт, добавив, что сам он не хранит на своем мобильном телефоне фотографии дольше недели.



При этом в заключение Сабиров добавил, что не стал бы воспринимать публикацию Wikileaks как сигнал к тому, что теперь обязательно нужно заклеить камеры на ноутбуках и на телевизорах, а дома разговаривать шепотом. Просто нужно быть аккуратнее.



"После появившихся на Wikileaks материалов производители телевизоров заявили о том, что они начинают пересматривать свою политику в отношении программного обеспечения. И я думаю, что они обязательно перепроверят свои устройства на уязвимость. Для них это вопрос будущего и коммерческого успеха, потому как они поставляют свою продукцию по всему миру", - сказал в заключение Сабиров.



Возвращаясь к публикации Wikileaks, стоит отметить, что представитель ЦРУ и пресс-секретарь британского министерства внутренних дел отказались комментировать новые "разоблачения".