Назарбаев: Все регионы будут соединены первоклассными магистралями

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с активом Акмолинской области по вопросам социально-экономического развития, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Открывая встречу, Глава государства представил участникам совещания нового акима области Малика Мурзалина, кандидатура которого была согласована с маслихатом региона на внеочередной сессии.



Выступая перед активом области, Президент Казахстана отметил положительный рост экономики региона по ряду показателей, включая промышленность, сельхозпроизводство, объем привлеченных инвестиций, а также строительство жилья.



"Пережив три мощнейших кризиса, мы сохранили стабильность в стране и развиваемся дальше. Мы накопили национальный резерв, который позволил преодолеть экономические трудности. Теперь перед нами стоит новая задача в рамках реализации Послания "Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность" по достижению цели вхождения в 30-ку развитых стран мира", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Глава государства, отметив стремительное развитие технологий в условиях грядущей новой реальности в мире, акцентировал внимание на необходимости применения новых знаний и подходов к реализации поставленных в Послании задач.



Президент Казахстана подчеркнул важность осуществления программ индустриализации и инфраструктурного развития как в регионе, так и по всей республике.



"В ближайшие годы в Казахстане будет построено 7 000 километров автомобильных дорог. Все регионы будут соединены первоклассными магистралями. Это останется навеки, для наших детей и внуков. Кроме этого, ведется работа по восстановлению аэропортов, осуществляется строительство двух морских портов в Каспийском море. Все осуществляемые в стране программы предполагают применение новых подходов", - сообщил Назарбаев. akorda.kz



Глава государства также поставил ряд задач перед Мурзалиным по дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора области. В частности, Президент Казахстана отметил важность развития агропромышленного комплекса путем создания сельскохозяйственных кооперативов, повышения производительности за счет использования научного потенциала, микрокредитования сельского хозяйства и активизации МСБ.



Также Глава государства особо отметил туристический потенциал области в контексте предстоящей выставки EXPO-2017.



В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем участникам совещания урожайного года и удачи на предстоящих весенних полевых работах.