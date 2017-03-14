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Назарбаев: Все регионы будут соединены первоклассными магистралями

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Назарбаев: Все регионы будут соединены первоклассными магистралями
Фото с сайта akorda.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с активом Акмолинской области по вопросам социально-экономического развития, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая встречу, Глава государства представил участникам совещания нового акима области Малика Мурзалина, кандидатура которого была согласована с маслихатом региона на внеочередной сессии.

Выступая перед активом области, Президент Казахстана отметил положительный рост экономики региона по ряду показателей, включая промышленность, сельхозпроизводство, объем привлеченных инвестиций, а также строительство жилья.

"Пережив три мощнейших кризиса, мы сохранили стабильность в стране и развиваемся дальше. Мы накопили национальный резерв, который позволил преодолеть экономические трудности. Теперь перед нами стоит новая задача в рамках реализации Послания "Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность" по достижению цели вхождения в 30-ку развитых стран мира", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, отметив стремительное развитие технологий в условиях грядущей новой реальности в мире, акцентировал внимание на необходимости применения новых знаний и подходов к реализации поставленных в Послании задач.

Президент Казахстана подчеркнул важность осуществления программ индустриализации и инфраструктурного развития как в регионе, так и по всей республике.

"В ближайшие годы в Казахстане будет построено 7 000 километров автомобильных дорог. Все регионы будут соединены первоклассными магистралями. Это останется навеки, для наших детей и внуков. Кроме этого, ведется работа по восстановлению аэропортов, осуществляется строительство двух морских портов в Каспийском море. Все осуществляемые в стране программы предполагают применение новых подходов", - сообщил Назарбаев. akorda.kz

Глава государства также поставил ряд задач перед Мурзалиным по дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора области. В частности, Президент Казахстана отметил важность развития агропромышленного комплекса путем создания сельскохозяйственных кооперативов, повышения производительности за счет использования научного потенциала, микрокредитования сельского хозяйства и активизации МСБ.

Также Глава государства особо отметил туристический потенциал области в контексте предстоящей выставки EXPO-2017.

В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем участникам совещания урожайного года и удачи на предстоящих весенних полевых работах.
Источник: Tengrinews.kz
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