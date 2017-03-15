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Спецоперация в Актобе: Мужчина взял заложницу и требовал встречи с бывшей женой

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 08:32
Спецоперация в Актобе: Мужчина взял заложницу и требовал встречи с бывшей женой
Скриншот видео
В Актобе в ходе спецоперации в местной стоматологии был ликвидирован мужчина, взявший в заложницы дантиста. Мужчина требовал, чтобы к нему привели его бывшую жену, иначе он угрожал расправиться с пленницей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Заложницу местный житель взял в здании стоматологии. По предварительной информации, там работала его бывшая супруга. Так как происшествие произошло вечером, в здании медучреждения уже не было клиентов и оставалось лишь несколько человек персонала. Инцидент произошел в районе "Батыс".

В социальных сетях жители Актобе делились кадрами с места происшествия и видео оперативной работы представителей силовых структур. Пользователи отмечали, что район спецоперации был оцеплен и на месте происшествия якобы даже приземлился вертолет.



“14 марта в 19 часов в полицию Актобе поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина захватил в заложники администратора стоматологии, гражданку 1991 года рождения, и угрожает ее убить. При себе у мужчины был нож. По прибытии на место происшествия полиция установила личность преступника - гражданин 1993 года рождения, не работающий, ранее в 2016 году он привлекался к уголовной ответственности за кражу" , - рассказали в ДВД Актюбинской области.

По информации полиции, горожанин выдвинул требование: доставить к нему бывшую супругу-сверстницу, с которой он развелся 7 марта. В ДВД Актюбинской области оперативно выяснили, что за 3 часа до инцидента подозреваемый уже приходил домой к родителям бывшей жены и нанес ножевые ранения бывшей теще. Она получила тяжелые травмы. Горожанин требовал встречи с бывшей супругой и угрожал убить ее.

"Руководство ДВД Актюбинской области, УВД и прокурор Актобе в течение 5 часов вели переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования. Примечательно, что его родственники также прибыли на место происшествия и просили его отпустить девушку. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это задумал. С учетом того, что проводимые на протяжении 5 часов переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник с каждой минутой действовал агрессивней, в 00 часов сотрудники полиции провели силовую фазу операции по освобождению заложницы. В ходе применения силовыми структурами табельного оружия, преступник был ликвидирован. Заложница освобождена и в ходе спецоперации не пострадала, однако перенесла огромный нервный стресс. Сейчас она находится под наблюдением врачей и психологов, ей оказывается помощь", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

По сведениям полиции, по данным фактам УВД Актобе начато досудебное расследование по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Захват заложника с применением оружия".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 09:35
бася,

Да с головой у него уже был не порядок!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Крадун
 бася (Посетители) Сегодня, 08:43
и правильно сделали.. в таком возрасте и с таким букетом беспредела он не остановился бы..
 
 

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