В МВД РК разъяснили правила регистрации жителей в несданных новостройках

При оформлении регистрации граждан возникли вопросы, связанные с новостройками, которые еще не сданы в эксплуатацию. Об этом в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Today.kz.
"Люди, проживающие в таких домах без правоустанавливающих документов, не имеют возможность зарегистрироваться. Учитывая это, нами совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции РК принято решение о неправомерности привлечения их к административной ответственности. Соответствующие разъяснения даны подразделениям миграционной полиции областей", - говорится в сообщении.
Садубаев также перечислил категории граждан, не подлежащих временной регистрации.
"В проект постановления правительства внесены дополнения, определяющие категории граждан, не подлежащих временной регистрации. Это:
дети, не достигшие 16 лет, граждане, имеющие нарушение здоровья и находящиеся в лечебных учреждениях, работающие вахтовым методом,
военнослужащие срочной службы", - сообщил Алмас Садубаев.
Новые правила регистрации граждан
С 7 января в Казахстане вступили в силу новые правила регистрации граждан, согласно которым как арендодателям, так и квартирантам грозит штраф за отсутствие временной регистрации.
Для удобства обслуживания населения ЦОНы с расположенными в них отделами миграционной полиции в Астане и Алматы перешли на 12-часовой график работы.
С 18 января у казахстанцев появилась возможность оформить временную регистрацию на портале eGov.kz. Руководитель Министерства информации и коммуникаций РК опубликовал ссылку на инструкции по временной регистрации. По ссылке
доступны инструкция по получению услуги "Временная регистрация граждан Республики Казахстан по месту жительства" для владельцев недвижимости и отдельное пошаговое руководство для лиц, не являющихся собственниками недвижимости.