Депутат предложила оборудовать медучреждения бэби-боксами для отказных детей

Мажилисмены фракции "Нур Отан" обратили внимание на учащение случаев оставления в опасности новорожденных детей в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Депутатский запрос, адресованный премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, озвучила парламентарий Бакытгуль Хаменова.



"В истории нашего народа наши предки никогда не бросали на произвол судьбы детей-сирот, раньше матери не оставляли своих детей на улице. Если и были, то такие случаи были единичными, не характерные для нашего менталитета. В настоящее время такие факты участились, и детей находят в мусорных баках и местах общественного пользования. К сожалению, с прошлого года и по сей день такие случаи имеют место по всей территории страны", - сказала Хаменова.



Она отметила, что по сведениям Генеральной прокуратуры, в 2016 году по статье 119 Уголовного кодекса "Оставление в опасности" органами внутренних дел зарегистрировано 15 уголовных правонарушений. За 3 месяца 2017 года зарегистрировано 8 случаев оставления детей.



"К сожалению, количество таких устрашающих случаев растет. Девушки участвуют в продолжении рода, молодые девушки выходят замуж и становятся матерями. Надо помнить, что вопрос воспитания девушек - это вопрос воспитания будущих поколений", - добавила она.



Депутат попросила рассмотреть и ответить на несколько вопросов.



"Какая позиция у Министерства здравоохранения касательно работы по контролю и учету беременных женщин. Почему зачастую происходят такие случаи? Необходимо провести воспитательную работу в трех направлениях: семья, окружающая среда и учебные заведения. Какой орган проводит работу с работающими и не занимающимися воспитанием детей родителями?" - отметила Бакытгуль Хаменова.



Депутат предложила оборудовать при медицинских учреждениях колыбели надежды.



"В некоторых странах имеются колыбели надежды, а также бэби-боксы. Пришло время членам специальной комиссии, занимающимся вопросами женщин и семьи, а также общественным организациям объединить свои усилия. Колыбели надежды установлены специально рядом с медицинскими учреждениями, что спасло жизни тысячам младенцев. Бэби-боксы для брошенных детей могут стать одним из путей выхода из сложившейся ситуации. (...) Думаю, пришло время для принятия на государственном уровне комплексного плана по решению данного вопроса, угрожающего национальным ценностям", - заключила парламентарий.