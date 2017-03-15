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Видео необычной тренировки полицейских прокомментировали в МВД РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Видео необычной тренировки полицейских прокомментировали в МВД РК
Кадр из видео / YouTube
МВД Казахстана прокомментировало видео тренировок полицейских, которые показались некоторым казахстанцам необычными, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

На своей странице в Facebook алматинка Жанар Жахат опубликовала ролик, на котором запечатлен процесс сдачи нормативов полицейскими. По мнению девушки, данный метод подготовки сотрудников правоохранительных органов является унизительным для самих полицейских.

"Вот так наши ребята из нашей доблестной полиции оказывается сдают тест. Считаю, это издевательство над человеком. Я понимаю, профессионализм и знания нашиx полицейскиx надо поднимать, но не таким же унизительным способом и менторским тоном", - посетовала она.



Как сообщили в пресс-службе МВД РК, данный видеоролик был снят в одном из Центров специальной подготовки полицейских, которые были открыты во всех регионах страны.

В ведомстве отметили, что основной целью Центра является обучение полицейских мерам обеспечения личной безопасности при несении службы, тактическим приемам задержания правонарушителей и преступников. Кроме того, здесь блюстителей порядка подготавливают к действиям в экстремальных ситуациях и учат пресекать массовые нарушения общественного порядка с применением спецсредств индивидуальной защиты и активной обороны.

Отмечается, что согласно этим программам предусмотрены занятия по тактико-специальной, огневой, физической, медицинской, психологической подготовкам. Сотрудники полиции будут обучаться стрелять на фоне физических, психических нагрузок, с коротких дистанций на скорость и в бронежилетах, как требует сегодняшняя оперативная обстановка. Подготовка сотрудников осуществляется в течение шести дней на казарменном положении", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2017 году курсы подготовки пройдут сотрудники подразделений специальной подготовки территориальных ДВД, которые в дальнейшем будут организовывать занятия на местах. Также повышать квалификацию в Центрах будут начальники ГОРОВД, преподаватели кафедр тактико-специальной подготовки учебных заведений и учебных центров МВД, а также руководящий состав дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД.

Всего в этом году в Центре специальной подготовки планируется обучить около 1000 сотрудников полиции. Первая группа сотрудников органов внутренних дел прошла подготовку с 31 января по 4 февраля.
Источник: Tengrinews.kz
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