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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что стоит за сменой акима Мангистау

Просмотров:1115 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Что стоит за сменой акима Мангистау
На снимке: экс-аким региона Алик Айдарбаев (слева) и новый глава области Ералы Тугжанов
Вместо Алика Айдарбаева главой нефтяного региона назначен Ералы Тугжанов

Нефтяник на смену силовику

После событий 16 декабря 2011 года, когда произошли известные события в Жанаозене, президент направил в Актау в качестве акима бывшего министра внутренних дел, имеющего репутацию «человека в железной перчатке», Бауржана МУХАМЕДЖАНОВА.

Спустя год с небольшим, когда острота ситуации пошла на убыль, его сменил Алик Айдарбаев, возглавлявший до этого дочернюю компанию «КазМунайГаза» – АО «Разведка Добыча КМГ».

Это назначение выглядело вполне логичным. Мангистауская область является вторым по значимости, после Атырауской, нефтедобывающим регионом страны. Однако большинство расположенных в области месторождений – так называемые «зрелые», а попросту старые, добыча на них снижается из года в год.

Одновременно снижается потребность в рабочих руках, а приезжающие из соседних регионов оралманы требуют трудоустройства непременно на нефтегазовые предприятия.

Людей можно понять: цены на продукты и товары первой необходимости в регионе сопоставимы со столичными, и на зарплату уборщицы в школе или почтальона прожить нелегко. Но и трудоустроить всех желающих в «Мангистаумунайгаз» или «Озенмунайгаз» тоже невозможно. Разрешением этой дилеммы и пришлось заниматься в период акимства Алику Айдарбаеву, нефтянику до мозга костей.

От скважины – до руководящего кресла

Окончив в 1985 году нефтяной факультет Казахского политехнического института, он начал трудовой путь оператором нефтегазодобывающего управления «Жетыбайнефть». Спустя 10 лет возглавил совместное предприятие российского «ЛУКОЙЛа» и государственного предприятия «Южнефтегаз» - «Кумколь-ЛУКОЙЛ».

Толковый менеджер быстро делал карьеру: в 2009 году Алик Серикович возглавляет АО «Мангистаумунайгаз», в 2011-м становится управляющим директором НК «КазМунайГаз» и сразу после декабря 2011-го приходит кризис-менеджером в РД КМГ.

И вот, отработав 4 года акимом Мангистауской области, уходит на другую работу. На какую – до конца дня вторника, 14 марта, официально не сообщалось. Но источники в нефтегазовой отрасли не исключают, что он может в ближайшее время вернуться в нацкомпанию.

Медиатор для Мангистау

Фигура нового акима Мангистауской области Ералы Тугжанова – тоже знаковая, и это назначение также имеет свою внутреннюю логику. 54-летний Тугжанов – профессиональный юрист, работал заместителем акима Карагандинской области, председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции.

В феврале 2008 года распоряжением президента назначен заместителем председателя - заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

Работая в ассамблее, Ералы Тугжанов занимался урегулированием многих бытовых конфликтов в разных регионах Казахстана, которые могли при умелом манипулировании перерасти в межнациональные.

Коллеги и подчиненные характеризуют его как энергичного организатора и умелого медиатора. Эти качества наверняка пригодятся ему на новом посту в Актау. Ведь социально-экономические проблемы в регионе, залитые в пожарном порядке деньгами после декабря 2011-го, кардинально так и не решены. Да и не под силу ни одному акиму, будь он хоть семи пядей во лбу, решить их.

Акции протеста и забастовки на предприятиях области продолжаются, последняя из них проходила в январе 2017 года, когда в Мунайлинском районе голодали рабочие нефтесервисной компании «Техно трейдинг», требующие улучшения условий труда, согласования с профсоюзом актов в отношении работников и дополнительных выплат за работу на вредном производстве.

В октябре 2016 года в течение недели бастовали работники сервисного предприятия «Бургылау» в Жанаозене, требуя повысить заработную плату, улучшить условия труда и прекратить давление на профсоюз.

Протестующие приступили к работе, только когда работодатель и местные власти пообещали выполнить их требования.

Нет сомнений, что сейчас, в условиях низких цен на нефть и дальнейшего обнищания народа, подобные акции будут продолжаться и, скорее всего, расширяться.

И в этих условиях наиболее востребованным становится руководитель, умеющий разговаривать с людьми и находить пути выхода из конфликтных ситуаций.

Чем и придется заниматься Ералы Тугжанову.
Источник: Ratel.kz
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Комментарии ( 5 )

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Джулия (Посетители) Сегодня, 15:54
Ведь социально-экономические проблемы в регионе, залитые в пожарном порядке деньгами после декабря 2011-го, кардинально так и не решены. Да и не под силу ни одному акиму, будь он хоть семи пядей во лбу, решить их.
Ну как бы и смысл тогда менять их? Чтобы народ повелся на уговоры и заигрывания и еще время агонии протянуть под видом что живет в эпоху процветания и великого прорыва?

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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Taimur (Посетители) Сегодня, 15:22
Свято место пусто не бывает, уже все забыли кто такой Алеке, ничем примечательным не запомнился потому что!
 
-2
  • zhanino
  • Taimur
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r.karakulin (Посетители) Сегодня, 14:07
верните Алика на место
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:32
Көрейік, Ералы мырза не істей алады екен ...
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 12:18
Нет сомнений, что сейчас, в условиях низких цен на нефть и дальнейшего обнищания народа, подобные акции будут продолжаться и, скорее всего, расширяться.

Прекращайте грабить страну, и все встанет на свои места.
И в этих условиях наиболее востребованным становится руководитель, умеющий разговаривать с людьми и находить пути выхода из конфликтных ситуаций.

Чем и придется заниматься Ералы Тугжанову.

Всегда помни, Ералы, что словами и обещаниями народ не накормишь. Бойся голодной толпы. Удачи!
 
 

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