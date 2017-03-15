Что стоит за сменой акима Мангистау

Вместо Алика Айдарбаева главой нефтяного региона назначен Ералы Тугжанов



Нефтяник на смену силовику



После событий 16 декабря 2011 года, когда произошли известные события в Жанаозене, президент направил в Актау в качестве акима бывшего министра внутренних дел, имеющего репутацию «человека в железной перчатке», Бауржана МУХАМЕДЖАНОВА.



Спустя год с небольшим, когда острота ситуации пошла на убыль, его сменил Алик Айдарбаев, возглавлявший до этого дочернюю компанию «КазМунайГаза» – АО «Разведка Добыча КМГ».



Это назначение выглядело вполне логичным. Мангистауская область является вторым по значимости, после Атырауской, нефтедобывающим регионом страны. Однако большинство расположенных в области месторождений – так называемые «зрелые», а попросту старые, добыча на них снижается из года в год.



Одновременно снижается потребность в рабочих руках, а приезжающие из соседних регионов оралманы требуют трудоустройства непременно на нефтегазовые предприятия.



Людей можно понять: цены на продукты и товары первой необходимости в регионе сопоставимы со столичными, и на зарплату уборщицы в школе или почтальона прожить нелегко. Но и трудоустроить всех желающих в «Мангистаумунайгаз» или «Озенмунайгаз» тоже невозможно. Разрешением этой дилеммы и пришлось заниматься в период акимства Алику Айдарбаеву, нефтянику до мозга костей.



От скважины – до руководящего кресла



Окончив в 1985 году нефтяной факультет Казахского политехнического института, он начал трудовой путь оператором нефтегазодобывающего управления «Жетыбайнефть». Спустя 10 лет возглавил совместное предприятие российского «ЛУКОЙЛа» и государственного предприятия «Южнефтегаз» - «Кумколь-ЛУКОЙЛ».



Толковый менеджер быстро делал карьеру: в 2009 году Алик Серикович возглавляет АО «Мангистаумунайгаз», в 2011-м становится управляющим директором НК «КазМунайГаз» и сразу после декабря 2011-го приходит кризис-менеджером в РД КМГ.



И вот, отработав 4 года акимом Мангистауской области, уходит на другую работу. На какую – до конца дня вторника, 14 марта, официально не сообщалось. Но источники в нефтегазовой отрасли не исключают, что он может в ближайшее время вернуться в нацкомпанию.



Медиатор для Мангистау



Фигура нового акима Мангистауской области Ералы Тугжанова – тоже знаковая, и это назначение также имеет свою внутреннюю логику. 54-летний Тугжанов – профессиональный юрист, работал заместителем акима Карагандинской области, председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции.



В феврале 2008 года распоряжением президента назначен заместителем председателя - заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.



Работая в ассамблее, Ералы Тугжанов занимался урегулированием многих бытовых конфликтов в разных регионах Казахстана, которые могли при умелом манипулировании перерасти в межнациональные.



Коллеги и подчиненные характеризуют его как энергичного организатора и умелого медиатора. Эти качества наверняка пригодятся ему на новом посту в Актау. Ведь социально-экономические проблемы в регионе, залитые в пожарном порядке деньгами после декабря 2011-го, кардинально так и не решены. Да и не под силу ни одному акиму, будь он хоть семи пядей во лбу, решить их.



Акции протеста и забастовки на предприятиях области продолжаются, последняя из них проходила в январе 2017 года, когда в Мунайлинском районе голодали рабочие нефтесервисной компании «Техно трейдинг», требующие улучшения условий труда, согласования с профсоюзом актов в отношении работников и дополнительных выплат за работу на вредном производстве.



В октябре 2016 года в течение недели бастовали работники сервисного предприятия «Бургылау» в Жанаозене, требуя повысить заработную плату, улучшить условия труда и прекратить давление на профсоюз.



Протестующие приступили к работе, только когда работодатель и местные власти пообещали выполнить их требования.



Нет сомнений, что сейчас, в условиях низких цен на нефть и дальнейшего обнищания народа, подобные акции будут продолжаться и, скорее всего, расширяться.



И в этих условиях наиболее востребованным становится руководитель, умеющий разговаривать с людьми и находить пути выхода из конфликтных ситуаций.



Чем и придется заниматься Ералы Тугжанову.