Ашимбаев: Президент вывел новых людей на высокие посты, показав, что скамейка запасных не исчерпана

Во вторник президент практически одномоментно осуществил кадровую перезагрузку в четырех регионах Казахстана, назначив акимом Карагандинской области руководителя Канцелярии премьер-министра Ерлана Кошанова, главой Мангистауской – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанова, Акмолинской – первого заместителя Управляющего делами президента Малика Мурзалина и, наконец, отправив в Северо-Казахстанский регион замруководителя Администрации президента Кумара Аксакалова. Мы побеседовали с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром Ашимбаевым о подтексте произошедшей на региональном уровне кадровой революции:



- Данияр, с чем бы Вы связали одномоментную смену глав сразу в нескольких регионах Казахстана? С серьезными проблемами и провалами на местах?



- Я бы не стал говорить о каких-то провалах, скорее, дело в накопившемся грузе противоречий. К бывшему главе Карагандинской области Нурмухамбету Абдибекову были претензии на предмет соблюдения служебной этики региональными чиновниками. У экс-акима Акмолинской области Сергея Кулагина критичным фактором стал возраст. Северо-Казахстанская область, несмотря на относительно недавнюю смену руководства, демонстрировала достаточно низкую динамику по многим показателям. В Мангистауской области ожидался перевод Алика Айдарбаева в Астану.



По сути, перестановки назревали с конца прошлого года, однако в связи с Посланием, в связи с кадровыми перестановками в Астане и задуманной политической реформой были отложены. И вот в минувшую пятницу президент, подписав закон о поправках в Конституцию, освободив тем самым себе руки, взялся за назначение акимов.



- В отношении новых назначенцев звучит мнение, что это кабинетные чиновники, которые не имеют значительного опыта практической хозяйственной работы. Согласны ли вы с этим?



- Такое мнение, действительно, высказывается, я с ним не соглашусь. Потому что все четверо, во-первых, имеют опыт работы в регионах, причем достаточно большой. Допустим, Малик Мурзалин работал первым замакима Северо-Казахстанской области. Кумар Аксакалов был акимом района в Костанайской области и замглавой Жамбылской. Новый глава Мангистауского региона Ералы Тугжанов имеет опыт работа замакима Карагандинской области. Ерлан Кошанов работал председателем Джезказганского областного комитета внешнеэкономических связей. То есть все четверо имеют достаточно продолжительный опыт работы на областном уровне.



Кроме того, все четверо занимали хорошие позиции в центре, в том числе политические. Аксакалов работал в «Нур Отане» и в Администрации президента, Кошанов занимал посты в министерстве транспорта и коммуникаций и в последние годы был руководителем аппарата правительства, пережив на этом посту четыре Кабинета министров.



Тугжанов был председателем Комитета по делам религий и заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Наконец, Мурзалин, который имеет блестящее образование (закончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ и Школу менеджмента Йельского университета – прим. авт.), достаточно редкое для наших политических чиновников, успел поработать и в системе МИД, и в «Нур Отане», и в Управлении делами президента, где занимал пост руководителя аппарата и первого заместителя управляющего делами президента, был ответственным секретарем в Агентстве Республики Казахстан по делам религий.



Итак, все четверо имеют достаточно большой опыт работы и в регионах, и на политических должностях. Все четверо не были на первых ролях, кроме, пожалуй, Кошанова. Все четверо – не самые молодые чиновники, средний возраст новых назначенцев около пятидесяти лет. То есть президент вывел новых людей на высокие посты, показав тем самым, что скамейка запасных не исчерпана, кадровый резерв у него есть. Обо всех четверых, особенно Малике Мурзалине, хорошо отзываются на предыдущих местах работы. Они неоднократно рассматривались как резерв на выдвижение и акимами, а кое-кто и министрами.



Таким образом, сегодняшние назначения не стали полной неожиданностью. Конечно, не факт, что у всех абсолютно все получится. Еще один подтекст вчерашних назначений в том, что президент продемонстрировал: хозяин в стране он, кого, куда и когда назначить решает только он сам. И какие бы подводные течения и неожиданности не происходили в течение последних месяцев, все-таки запас роста у элиты есть.



- Личность Ералы Тугжанова, проработавшего зампредом Ассамблеи народа Казахстана на протяжении последних девяти лет, ассоциируется главным образом с идеологией, тогда как на должности акима мы привыкли видеть «крепких хозяйственников». Насколько оправдано такое перемещение?



- На самом деле это далеко не первое назначение человека, курировавшего идеологическую и социальную сферу, главой региона. Допустим, бэкграунд акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева включает работу в системе МИД, протокола, в посольстве и Министерстве образования и науки.



Крымбек Кушербаев и Имангали Тасмагамбетов пришли в акимы тоже из идеологического блока, оба в разное время были министрами образования. Надо иметь в виду, что в ряде случаев опыт публичной политики не менее важен, чем, допустим, аппаратный. То же самое можно сказать об акиме Алматы Бауыржане Байбеке: до прихода в алматинскую администрацию он не имел опыта работы к акимате, работал в Администрации президента, сначала шефом протокола, затем замруководителя, руководил «Нур Отаном». В итоге, вопреки ожиданиям, оказался далеко не самым худшим акимом города.



Конечно, хотелось бы в большинстве случаев иметь акима-практика, однако в сегодняшних условиях главам региона ничуть не меньше необходим и хороший задел в публичной сфере, и образование, и дипломатические навыки, и знание технологий власти. С этой точки зрения к новым назначенцам особых претензий нет.



- Можно ли расценивать отправку Тугжанова в отдаленную Мангистаускую область, как признак того, что он «не сошелся характерами» с новым первым заместителем руководителя Администрации президента Маратом Тажиным?



- Обратите внимание, что акимов, как правило, представляет либо президент, либо премьер-министр, либо руководитель Администрации президента. Однако Тугжанова в Актау презентовали глава правительства Бакытжан Сагинтаев вместе с Маратом Тажиным. Что говорит о том, что у Тажина к Тугжанову претензий по работе в идеологической сфере нет. Тугжанов достаточно хорошо показал себя и во время работы в Комитете по делам религий, и в Ассамблее народа Казахстана. Да, Ералы Тугжанов никогда не рассматривался на пост замруководителя Администрации президента по идеологической работе или Государственного секретаря, но то, что он стоял на очереди на выдвижение в главы региона известно давно.



Правда, никто не ожидал, что он поедет в Мангистаускую область, но, вне всякого сомнения, президент хорошо взвесил это решение. Регион сложный. Тугжанов уже работал на областном уровне, хотя в Карагандинской области несколько другая специфика. Полагаю, более актуальными в новом качестве главы Мангистауского региона окажется его опыт работы в Ассамблее народа Казахстана. Ведь в сфере межэтнических отношений, несмотря на внешнее благодушие, достаточно много подводных камней. Тем не менее, Тугжанову удалось избегать скандалов и проблем в Ассамблее, надеюсь, в Актау этот опыт он сможет применить.



- С чем бы вы связали возвращение «в обойму» Дархана Мынбая, назначенного заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана?



- Мынбай, действительно, несколько лет пробыл в резерве. В течение последних четырех лет он возглавлял Национальный музей Республики Казахстан. У него достаточно обширный опыт госслужбы: и в должности заместителя акима Южно-Казахстанской области, и в качестве замминистра культуры и информации, и заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан. Занимал он и пост министра культуры и информации РК. Конечно, Мынбай не был таким ярким, как некоторые другие его предшественники и преемники, тем не менее, он всегда оставался на виду.



Хотя его возвращение было достаточно неожиданным, но в его пользу говорит и опыт, и отсутствие скандалов, многие значимые фигуры не испытывают к нему аллергии, что достаточно важно. Полагаю, его фигура стала определенным компромиссом, и инициатива по его назначению исходила не только от Марата Тажина, она была поддержана и другими. Думаю, это интересное кадровое решение.



Жанар Тулиндинова (Астана)