Можно ли полицейским говорить "ты" и "эй" гражданам, ответили в МВД РК

В Министерстве внутренних дел РК разъяснили права граждан при неуважительном и грубом обращении полицейских с населением. Как сообщили в МВД на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz, некорректное обращение сотрудников с населением не допускается.
"На занятиях по боевой и служебной подготовке сотрудниками полиции изучаются нормативные правовые акты и ведомственные приказы по вопросам вежливого и внимательного отношения к гражданам. Поведение сотрудников органов внутренних дел регламентируется Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан (далее - Этический кодекс) и ведомственными приказами МВД. Общение в грубой форме, а также обращение на "ты" сотрудников полиции к гражданам и участникам дорожного движения не допускается", - сообщили в пресс-службе МВД РК. Также в ведомстве отметили, что полицейские не могут обращаться к гражданам посредством слова "эй".
В МВД отметили, что "укрепление дисциплины и законности в служебной деятельности, уважительное и внимательное отношение к гражданам – одни из главных приоритетов работы МВД".
Сообщается, что по каждому критическому сообщению, в том числе о нарушениях сотрудниками органов внутренних дел норм антикоррупционного законодательства и этики государственных служащих, проводятся служебные проверки.
"В случаях подтверждения фактов неправомерных действий, в том числе грубого и неуважительного отношения к гражданам, виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В случае нарушений требований Этического кодекса сотрудники органов внутренних дел привлекаются к дисциплинарной ответственности", - заверили в МВД РК.
При наличии информации о совершении сотрудниками органов внутренних дел уголовных правонарушений либо других нарушений законности, Этического кодекса государственных служащих граждане вправе обратиться в Департамент собственной безопасности МВД, его территориальные подразделения либо на единый телефон доверия 14-02.
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