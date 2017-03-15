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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Можно ли полицейским говорить "ты" и "эй" гражданам, ответили в МВД РК

Просмотров:560 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Можно ли полицейским говорить "ты" и "эй" гражданам, ответили в МВД РК
Фото с сайта Tengrinews.kz
В Министерстве внутренних дел РК разъяснили права граждан при неуважительном и грубом обращении полицейских с населением. Как сообщили в МВД на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz, некорректное обращение сотрудников с населением не допускается.

"На занятиях по боевой и служебной подготовке сотрудниками полиции изучаются нормативные правовые акты и ведомственные приказы по вопросам вежливого и внимательного отношения к гражданам. Поведение сотрудников органов внутренних дел регламентируется Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан (далее - Этический кодекс) и ведомственными приказами МВД. Общение в грубой форме, а также обращение на "ты" сотрудников полиции к гражданам и участникам дорожного движения не допускается", - сообщили в пресс-службе МВД РК. Также в ведомстве отметили, что полицейские не могут обращаться к гражданам посредством слова "эй".

В МВД отметили, что "укрепление дисциплины и законности в служебной деятельности, уважительное и внимательное отношение к гражданам – одни из главных приоритетов работы МВД".

Сообщается, что по каждому критическому сообщению, в том числе о нарушениях сотрудниками органов внутренних дел норм антикоррупционного законодательства и этики государственных служащих, проводятся служебные проверки.

"В случаях подтверждения фактов неправомерных действий, в том числе грубого и неуважительного отношения к гражданам, виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В случае нарушений требований Этического кодекса сотрудники органов внутренних дел привлекаются к дисциплинарной ответственности", - заверили в МВД РК.

При наличии информации о совершении сотрудниками органов внутренних дел уголовных правонарушений либо других нарушений законности, Этического кодекса государственных служащих граждане вправе обратиться в Департамент собственной безопасности МВД, его территориальные подразделения либо на единый телефон доверия 14-02.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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trump (Посетители) Сегодня, 14:05
Цитата: Димон
Так имею в виду что не исправлять злодеев, а тех кто остается чтоб нормальные были

Очень сомневаюсь, что там есть нормальные. У оставшихся будет страх, но и он не заменит совесть и культуру.
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 13:56
Цитата: trump
Не нужно пытаться их исправлять. Только выпинывать с позором.
Так имею в виду что не исправлять злодеев, а тех кто остается чтоб нормальные были chih

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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trump (Посетители) Сегодня, 13:53
Комментарий удален за нарушение правил
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 13:44
В случаях подтверждения фактов неправомерных действий, в том числе грубого и неуважительного отношения к гражданам, виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

Замечательно написано,только к кому обращаться в случае если УСБ плохо работает burumburum ?!

Цитата: trump
А сейчас их уже не исправить.

Не согласен,исправить можно всегда,главное пытаться chih !

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 0dyssey
  • Вован
  • Швейк
  • Papirosso
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 13:18
Попытайтесь воспитывать ментов с пеленок. А сейчас их уже не исправить. За "ты" и "эй" необходимо накладывать штраф. При более неуважительном обращении сумма штрафа должна варьироваться в районе 11 млн тенге. Баш на баш, как говорится. Бейте их по самому больному- по карманАм. podzatylnik
 
 

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