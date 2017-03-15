В восемь раз увеличился поток оралманов в Казахстан с 2015 года

В 2016 году количество прибывших в Казахстан оралманов составило 16 тысяч семей, что в восемь раз превышает показатели 2015 года. Об этом в ходе встречи депутатов сената и представителей госорганов сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Today.kz.



"То, что мы в 2005 году приняли закон, уже дало свои результаты. Если в 2015 году к нам прибыли две тысячи семей оралманов, то 2016 год мы завершили с 16 тысячами семей. Почти в восемь раз больше прибыло. 11 тысяч семей приехали из Узбекистана, около четырех тысяч прибыли из Китая, 257 семей - из России и других стран. Мы определили квоту для северных регионов. Если они прибывают в северные и центральные регионы Казахстана, то получают пособие, решаются вопросы жилья и трудоустройства. А если приезжают в южные регионы, то такой поддержки нет, есть только из местного исполнительного органа в части предоставления земельных участков и обучения. Такая поддержка осталась и в рамках новой программы", - сказала Тамара Дуйсенова.

При этом она отметила, что почти все семьи, которые прибывают на север страны, крайне редко переселяются в южные регионы.



"Скажу только по одной области, 196 семей приехали и поселились в Северо-Казахстанской области. Когда каждый раз поднимается вопрос о том, что семьи оралманов возвращаются домой или едут в те же южные регионы, хочу сказать, что из 196 семей только две семьи возвратились по семейным обстоятельствам", - добавила Дуйсенова.



Напомним, в 2016 году в Павлодарскую область переселились 690 семей, Восточно-Казахстанскую - 260 семей, Акмолинскую - 123 семьи, Северо-Казахстанскую - 108 семей, Западно-Казахстанскую - 29 семей, Атыраускую - 28 семей, Костанайскую - 21 семья.



В целом с 1991-го по 2015 год на историческую родину в Казахстан вернулись и получили статус оралмана 261 104 семьи, или 957 772 этнических казаха, что составляет 5,5 процента от общей численности населения страны.