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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В восемь раз увеличился поток оралманов в Казахстан с 2015 года

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 14:00
В восемь раз увеличился поток оралманов в Казахстан с 2015 года
Фото из открытых источников
В 2016 году количество прибывших в Казахстан оралманов составило 16 тысяч семей, что в восемь раз превышает показатели 2015 года. Об этом в ходе встречи депутатов сената и представителей госорганов сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Today.kz.

"То, что мы в 2005 году приняли закон, уже дало свои результаты. Если в 2015 году к нам прибыли две тысячи семей оралманов, то 2016 год мы завершили с 16 тысячами семей. Почти в восемь раз больше прибыло. 11 тысяч семей приехали из Узбекистана, около четырех тысяч прибыли из Китая, 257 семей - из России и других стран. Мы определили квоту для северных регионов. Если они прибывают в северные и центральные регионы Казахстана, то получают пособие, решаются вопросы жилья и трудоустройства. А если приезжают в южные регионы, то такой поддержки нет, есть только из местного исполнительного органа в части предоставления земельных участков и обучения. Такая поддержка осталась и в рамках новой программы", - сказала Тамара Дуйсенова.
При этом она отметила, что почти все семьи, которые прибывают на север страны, крайне редко переселяются в южные регионы.

"Скажу только по одной области, 196 семей приехали и поселились в Северо-Казахстанской области. Когда каждый раз поднимается вопрос о том, что семьи оралманов возвращаются домой или едут в те же южные регионы, хочу сказать, что из 196 семей только две семьи возвратились по семейным обстоятельствам", - добавила Дуйсенова.

Напомним, в 2016 году в Павлодарскую область переселились 690 семей, Восточно-Казахстанскую - 260 семей, Акмолинскую - 123 семьи, Северо-Казахстанскую - 108 семей, Западно-Казахстанскую - 29 семей, Атыраускую - 28 семей, Костанайскую - 21 семья.

В целом с 1991-го по 2015 год на историческую родину в Казахстан вернулись и получили статус оралмана 261 104 семьи, или 957 772 этнических казаха, что составляет 5,5 процента от общей численности населения страны.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 4 )

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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 16:29
Цитата: trump
На севера, ребята! Только на севера!

257 семей - из России
А только с севера?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolek
 trump (Посетители) Сегодня, 14:40
Швейк,
Только не в пионер-лагерь для взрослых по бесплатной путевке. shock
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • trump
  • kolek
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:28
trump,
Еду в Магадан! (с) boyan dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • kolek
 trump (Посетители) Сегодня, 14:09
В восемь раз увеличился поток оралманов в Казахстан с 2015 года

На севера, ребята! Только на севера! poka
 
 

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