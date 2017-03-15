В восемь раз увеличился поток оралманов в Казахстан с 2015 года

В 2016 году количество прибывших в Казахстан оралманов составило 16 тысяч семей, что в восемь раз превышает показатели 2015 года. Об этом в ходе встречи депутатов сената и представителей госорганов сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Today.kz.
"То, что мы в 2005 году приняли закон, уже дало свои результаты. Если в 2015 году к нам прибыли две тысячи семей оралманов, то 2016 год мы завершили с 16 тысячами семей. Почти в восемь раз больше прибыло. 11 тысяч семей приехали из Узбекистана, около четырех тысяч прибыли из Китая, 257 семей - из России и других стран. Мы определили квоту для северных регионов. Если они прибывают в северные и центральные регионы Казахстана, то получают пособие, решаются вопросы жилья и трудоустройства. А если приезжают в южные регионы, то такой поддержки нет, есть только из местного исполнительного органа в части предоставления земельных участков и обучения. Такая поддержка осталась и в рамках новой программы", - сказала Тамара Дуйсенова. При этом она отметила, что почти все семьи, которые прибывают на север страны, крайне редко переселяются в южные регионы.
"Скажу только по одной области, 196 семей приехали и поселились в Северо-Казахстанской области. Когда каждый раз поднимается вопрос о том, что семьи оралманов возвращаются домой или едут в те же южные регионы, хочу сказать, что из 196 семей только две семьи возвратились по семейным обстоятельствам", - добавила Дуйсенова.
Напомним, в 2016 году в Павлодарскую область переселились 690 семей, Восточно-Казахстанскую - 260 семей, Акмолинскую - 123 семьи, Северо-Казахстанскую - 108 семей, Западно-Казахстанскую - 29 семей, Атыраускую - 28 семей, Костанайскую - 21 семья.
В целом с 1991-го по 2015 год на историческую родину в Казахстан вернулись и получили статус оралмана 261 104 семьи, или 957 772 этнических казаха, что составляет 5,5 процента от общей численности населения страны.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.