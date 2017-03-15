Сейчас на сайте
2624
объявлений
  • продам Стойки телескопические за 2 800 тенге
  • Ремонт квартир, 60 000 тенге
  • Сантехнические услуги
  • продам Фасадная краска за 12 500 тенге
  • Ремонтно-строительные работы:, 10 000 тенге
  • Узоры
  • продам Солнечная черепица за 80 000 тенге
 

 
Среда, 15 Марта
+9...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.96 KZT
  • €1 = 338.18 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр нацэкономики: Мне тоже хочется ездить за рубеж по курсу 150, а не по 320

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Министр нацэкономики: Мне тоже хочется ездить за рубеж по курсу 150, а не по 320
Фото с сайта kapital.kz
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов призвал казахстанцев думать в тенге, а не в долларах. Он не считает, что после девальвирования тенге граждане Казахстана стали беднее. Об этом министр сказал на CFO Sammit в Алматы, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Про девальвацию не хочется говорить, о ней много говорилось. То, что мы в два раза стали беднее (после девальвации тенге. — Ред.), очевидно, что это не так. И одна из тем: состоялась дедолларизация (сознания — Ред.) или не состоялась, очевидно, что нет. Мне тоже хочется ездить за рубеж куда-то по курсу 150, а не по 320 тенге за доллар и так далее и тому подобное. Но мы беднее не стали. И эту долларизацию из наших голов, из наших умов нужно убирать. Я какое-то время прожил в России, там если спросить кого-то, сколько в долларах что стоит, россияне затруднятся ответить, будь то квартира, машина, зарплаты, что бы то ни было. И тем более речи у них не заходит о том, что после того как Центральный банк РФ сделал что-либо и что эта инициатива ЦБ сделала их беднее. Потому что это (ослабление рубля — Ред.) уже произошло, они мыслят только в своей национальной валюте. И это правильно, это касается и бизнесмена, и обывателя. Мы должны все мерить в тенге и не говорить, что девальвация делает нас беднее. Есть эффект (от девальвации. — Ред.) понятно, никто его не отрицает…» — считает Тимур Сулейменов.

Он подчеркивает, что государство стоит посередине между интересами бизнеса, «которым девальвация нужна была, и интересами граждан, которым девальвация не особо нужна».
Источник: КАПИТАЛ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Краснов (Посетители) Сегодня, 16:51
Господи, замолчи ты уже, болашаковец неотесанный ah1n1 Молчание - золото, а в твоем случае, это еще и шанс сойти за умного!
Российская экономика способна обеспечивать своих граждан всем необходимым и доля собственного производства у них с нашей никак не сопоставима. Зайди в любой магазин и убедишься, что это так, т.к. почти все у нас привозное, и львиная доля приходится как раз-таки на РФ.
Цитата: trump
Чтобы казахстанцы возненавидели бакс, американцам достаточно ввести санкции против Казахстана

Думаю, введи завтра Запад санкции в отношении РК, то едва ли МЫ долго протянем. У нас нет того запаса прочности, что имеет РФ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Крадун (Посетители) Сегодня, 16:45
Про девальвацию не хочется говорить, о ней много говорилось. То, что мы в два раза стали беднее (после девальвации тенге. — Ред.), очевидно, что это не так.

Сытый,голодного не уразумит!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Крадун
 kolek (Посетители) Сегодня, 16:34
В России доллар не нужен, все в евро считают, а этот оратор очевидно врет по полной
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • kolek
  • Краснов
 Normal (Посетители) Сегодня, 16:20
Да, мы не живем беднее, у нас просто зарплата девольвировала в 2 раза! Приходится искать жрачку по-проще! Извините вырвалось! huh Лучше помолчал бы!!! nevizhu
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Димон
  • trump
  • Краснов
 gay_severin (Посетители) Сегодня, 16:19
Просто Гонза и балабол,вот и все.
Остальное не лезет в рамки политики модерации данного сайта.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Критик SS (Посетители) Сегодня, 16:00
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Normal
  • gay_severin
  • trump
  • Краснов
  • Крадун
 Союз (Посетители) Сегодня, 15:53
Этот ***** издевается?! Админ не пропустит, блин, всё то, что я хочу о нём сказать с его "умными" рассуждениями. это пфинишь: они живут точно в другой реальности, друзья, а это чревато. Бездарный ***** 90-х.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Джулия
  • trump
  • Bamb00k
  • Союз
  • Normal
  • gay_severin
  • kolek
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:35
Министр образования 10 раз не смог сдать ЕГЭ, министр здравоохранения потеряла сознание в очереди в поликлинику, депутат умер с голоду, прожив один месяц на детское пособие... Только после этого пенсионер отпустил золотую рыбку! (с)
.
ЗЫ. Все вышеперечисленные сословия живут в своей параллельной вселенной, откуда им знать про жизнь простых смертных...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • akulina
  • Союз
  • Normal
  • gay_severin
  • kolek
 Димон (Посетители) Сегодня, 15:12
Конечно он не считает,что после опускания тенге,граждане стали жить беднее... Ещё бы он так считал,тогда бы точно не видать ему этой должности,вот и приходится нести лабуду sila !

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Швейк
  • akulina
  • Джулия
  • Normal
  • gay_severin
  • kolek
  • Крадун
  • GanGa
 trump (Посетители) Сегодня, 15:11
Но мы беднее не стали.

Кто бы сомневался!
Я какое-то время прожил в России, там если спросить кого-то, сколько в долларах что стоит, россияне затруднятся ответить, будь то квартира, машина, зарплаты, что бы то ни было. И тем более речи у них не заходит о том, что после того как Центральный банк РФ сделал что-либо и что эта инициатива ЦБ сделала их беднее. Потому что это (ослабление рубля — Ред.) уже произошло, они мыслят только в своей национальной валюте. И это правильно

Чтобы казахстанцы возненавидели бакс, американцам достаточно ввести санкции против Казахстана и начать поливать нашу страну дерьмом со всех шлангов СМИ.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика