Министр нацэкономики: Мне тоже хочется ездить за рубеж по курсу 150, а не по 320

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов призвал казахстанцев думать в тенге, а не в долларах. Он не считает, что после девальвирования тенге граждане Казахстана стали беднее. Об этом министр сказал на CFO Sammit в Алматы, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



«Про девальвацию не хочется говорить, о ней много говорилось. То, что мы в два раза стали беднее (после девальвации тенге. — Ред.), очевидно, что это не так. И одна из тем: состоялась дедолларизация (сознания — Ред.) или не состоялась, очевидно, что нет. Мне тоже хочется ездить за рубеж куда-то по курсу 150, а не по 320 тенге за доллар и так далее и тому подобное. Но мы беднее не стали. И эту долларизацию из наших голов, из наших умов нужно убирать. Я какое-то время прожил в России, там если спросить кого-то, сколько в долларах что стоит, россияне затруднятся ответить, будь то квартира, машина, зарплаты, что бы то ни было. И тем более речи у них не заходит о том, что после того как Центральный банк РФ сделал что-либо и что эта инициатива ЦБ сделала их беднее. Потому что это (ослабление рубля — Ред.) уже произошло, они мыслят только в своей национальной валюте. И это правильно, это касается и бизнесмена, и обывателя. Мы должны все мерить в тенге и не говорить, что девальвация делает нас беднее. Есть эффект (от девальвации. — Ред.) понятно, никто его не отрицает…» — считает Тимур Сулейменов.



Он подчеркивает, что государство стоит посередине между интересами бизнеса, «которым девальвация нужна была, и интересами граждан, которым девальвация не особо нужна».