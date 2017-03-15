Министр нацэкономики: Мне тоже хочется ездить за рубеж по курсу 150, а не по 320

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов призвал казахстанцев думать в тенге, а не в долларах. Он не считает, что после девальвирования тенге граждане Казахстана стали беднее. Об этом министр сказал на CFO Sammit в Алматы, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Про девальвацию не хочется говорить, о ней много говорилось. То, что мы в два раза стали беднее (после девальвации тенге. — Ред.), очевидно, что это не так. И одна из тем: состоялась дедолларизация (сознания — Ред.) или не состоялась, очевидно, что нет. Мне тоже хочется ездить за рубеж куда-то по курсу 150, а не по 320 тенге за доллар и так далее и тому подобное. Но мы беднее не стали. И эту долларизацию из наших голов, из наших умов нужно убирать. Я какое-то время прожил в России, там если спросить кого-то, сколько в долларах что стоит, россияне затруднятся ответить, будь то квартира, машина, зарплаты, что бы то ни было. И тем более речи у них не заходит о том, что после того как Центральный банк РФ сделал что-либо и что эта инициатива ЦБ сделала их беднее. Потому что это (ослабление рубля — Ред.) уже произошло, они мыслят только в своей национальной валюте. И это правильно, это касается и бизнесмена, и обывателя. Мы должны все мерить в тенге и не говорить, что девальвация делает нас беднее. Есть эффект (от девальвации. — Ред.) понятно, никто его не отрицает…» — считает Тимур Сулейменов.
Он подчеркивает, что государство стоит посередине между интересами бизнеса, «которым девальвация нужна была, и интересами граждан, которым девальвация не особо нужна».
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.