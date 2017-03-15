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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шпекбаев назвал самые коррупционные госорганы

Просмотров:70 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Шпекбаев назвал самые коррупционные госорганы
ortcom.kz ©
Акиматы являются самыми коррумпированными структурами, сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Самые коррупционные - это акиматы, это органы внутренних дел, Министерство сельского хозяйства, Комитет государственных доходов Министерства финансов. Это наиболее коррумпированные структуры, где нужно сегодня принимать самые серьезные меры по их предупреждению и профилактике", - заявил Шпекбаев, отвечая на вопросы журналистов на Конгрессе гражданских инициатив Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

По его словам, решением этих проблем могут стать перевод всех госуслуг в электронный формат, а также повышение заработной платы госслужащих и их социального пакета.

"Должна быть в первую очередь экономическая мотивация. А в целом стоит вопрос по усилению персональной ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции", - добавил он.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:03
По его словам, решением этих проблем могут стать перевод всех госуслуг в электронный формат, а также повышение заработной платы госслужащих и их социального пакета.


Вот именно что могут стать!Но не станут!Менталитет сложившийся с годами поломать можно только с помощью Сталина и калымы!
 
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  • kolek
  • Orion
  • Крадун
 trump (Посетители) Сегодня, 16:02
Шпекбаев назвал самые коррупционные госорганы

Думаю, что в данном случае бессмысленно разделять систему на органы. Прогнила насквозь вся система правления страной.
решением этих проблем могут стать перевод всех госуслуг в электронный формат, а также повышение заработной платы госслужащих и их социального пакета.

"Должна быть в первую очередь экономическая мотивация. А в целом стоит вопрос по усилению персональной ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции", - добавил он.

В первую очередь, наказание должно быть соразмерно тяжести преступления. Вплоть до смертной казни. С полной конфискацией даже у родни до седьмого колена. Электронный формат? Так у вас же не так давно базу данных хакнули. Забыли уже, деятели?
 
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  • kolek
  • Orion
 Союз (Посетители) Сегодня, 15:56
Вот оно - "лицо" государства. Вор на воре и вором погоняет. Зато мы "развиваемся" на трибунах.
 
 

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