Шпекбаев назвал самые коррупционные госорганы

Акиматы являются самыми коррумпированными структурами, сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Самые коррупционные - это акиматы, это органы внутренних дел, Министерство сельского хозяйства, Комитет государственных доходов Министерства финансов. Это наиболее коррумпированные структуры, где нужно сегодня принимать самые серьезные меры по их предупреждению и профилактике", - заявил Шпекбаев, отвечая на вопросы журналистов на Конгрессе гражданских инициатив Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.



По его словам, решением этих проблем могут стать перевод всех госуслуг в электронный формат, а также повышение заработной платы госслужащих и их социального пакета.



"Должна быть в первую очередь экономическая мотивация. А в целом стоит вопрос по усилению персональной ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции", - добавил он.