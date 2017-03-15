Еще два банка объединятся в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО "Tengri Bank" подписало меморандум о намерениях объединения с АО "Capital Bank Kazakhstan", передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу.



«13 марта 2017 года между акционерами АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" был подписан меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов. Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге, что позволит подняться на 17-е место в рейтинге банков второго уровня. Норматив достаточности капитала объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза», - отмечается в сообщении.



Укрупнение за счет консолидации банковских институтов на рынке Республики Казахстан было предусмотрено в стратегии обоих банков. Успешное завершение переговоров позволит продолжить развитие данного направления в будущем.



В настоящий момент АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" оказывают полный комплекс банковских услуг корпоративного финансирования и обслуживания физических лиц.



В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством "S&P Global Ratings" подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО "Tengri Bank" на уровне "B+", а в марте 2016 года долгосрочный кредитный рейтинг АО "Capital Bank Kazakhstan" на уровне "B-". Данные рейтинги отражают стабильное финансовое состояние банков.