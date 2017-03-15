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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Еще два банка объединятся в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Еще два банка объединятся в Казахстане
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО "Tengri Bank" подписало меморандум о намерениях объединения с АО "Capital Bank Kazakhstan", передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу.

«13 марта 2017 года между акционерами АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" был подписан меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов. Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге, что позволит подняться на 17-е место в рейтинге банков второго уровня. Норматив достаточности капитала объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза», - отмечается в сообщении.

Укрупнение за счет консолидации банковских институтов на рынке Республики Казахстан было предусмотрено в стратегии обоих банков. Успешное завершение переговоров позволит продолжить развитие данного направления в будущем.

В настоящий момент АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" оказывают полный комплекс банковских услуг корпоративного финансирования и обслуживания физических лиц.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством "S&P Global Ratings" подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО "Tengri Bank" на уровне "B+", а в марте 2016 года долгосрочный кредитный рейтинг АО "Capital Bank Kazakhstan" на уровне "B-". Данные рейтинги отражают стабильное финансовое состояние банков.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 1 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:55
что есть такие банки? в Актау их явно нет...
 
 

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