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Казахстанцы смогут выбирать условия для размещения пенсионных накоплений

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Казахстанцы смогут выбирать условия для размещения пенсионных накоплений
© Sputnik
Вкладчики смогут выбрать инвестиционную стратегию и частную управляющую компанию

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Предложения, связанные с передачей пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям, которые были разработаны в рамках реализации поручения главы государства, обсудили в Национальном банке РК на заседании Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

По словам заместителя председателя Нацбанка Дины Галиевой, на 1 января 2017 года доля "чистого" инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%.

"Доходность пенсионных фондов во всем мире зависит от изменения ситуации на международных фондовых рынках и экономической конъюнктуры и может в значительной степени меняться от отрицательного значения к положительному и наоборот", — отметила Галиева.

Также зампред Нацбанка прокомментировала некоторые предложения по передаче пенсионных активов частным управляющим компаниям.

"Вкладчиков наделят правом выбора инвестиционной стратегии и частной управляющей компании, что, на наш взгляд, послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг, например, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению большего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях", — сказала заместитель предправления.

Однако реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство.

"На сегодняшний день концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с правительством Республики Казахстан", — дополнила Галиева.

Замглавы НБ РК также напомнила, что государство гарантирует получателям пенсионных выплат сохранность фактически внесенных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.

"Ни в одной другой стране мира такой гарантии нет. Как правило, система гарантий в пенсионных системах обеспечивается самими участниками — пенсионными фондами или управляющими компаниями, которые гарантируют определенную минимальную ставку инвестиционной доходности по отношению к заданному "бэнчмарку". И зачастую таким "бэнчмарком" выступает или доходность по государственным ценным бумагам, или средняя доходность по пенсионной системе страны за определенный период", — заключила Галиева.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 21:30
Отдайте деньги и положу на депозит, сделайте такие депозиты так, чтобы люди не могли снять до достижения пенсионного возраста, зато можно контролировать, а то эти шарашкины конторы достали уже, сколько можно воровать вроде уже до седьмого колена наворовали и все равно мало
 
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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 19:26
Эту тему мы уже проходили. Много было всяких фирм, где пенсионные вкладывали. kolek, Я также думаю как и вы.
 
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kolek (Посетители) Сегодня, 19:08
mer,
Обидно то что я сам туда одно время по 20 штук кидал,ежемесячно. а после девальвации понял что меня кинуло государство.Пришел в ЕНПФ когда создали, они мне распечатку дали а там сумма за минусом.
Спасибо официальным аферистам при государстве!
 
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  • Papirosso
  • mer
  • zhanino
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:00
Хочу копить на мультивалютном депозите!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • kolek
 mer (Посетители) Сегодня, 19:00
kolek,Вся эта тема пенсионная создана людьми для того, чтобы делать деньги из воздуха.Потому что в вашему выходу на пенсию они превратятся просто бумагу.Вспомните после распада СССР ,что стало с накоплениями людей.Так тогда развалилось государство,а сейчас нас при нас же, в открытую кидают,это просто пис..ец. Мы это видим,понимаем и ничего не предпринимаем,а кто то на наши деньги живёт, и делает деньги сегодня.
 
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  • Ну Ну
  • mer
  • Papirosso
 kolek (Посетители) Сегодня, 17:56
Самые лучшие инвестиции это покупка доллара.Отдайте мне мои деньги я сам инвестирую , на много удачней чем вы господа Мактакаты
 
 

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