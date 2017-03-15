Казахстанцы смогут выбирать условия для размещения пенсионных накоплений

Вкладчики смогут выбрать инвестиционную стратегию и частную управляющую компанию



АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Предложения, связанные с передачей пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям, которые были разработаны в рамках реализации поручения главы государства, обсудили в Национальном банке РК на заседании Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).



По словам заместителя председателя Нацбанка Дины Галиевой, на 1 января 2017 года доля "чистого" инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%.



"Доходность пенсионных фондов во всем мире зависит от изменения ситуации на международных фондовых рынках и экономической конъюнктуры и может в значительной степени меняться от отрицательного значения к положительному и наоборот", — отметила Галиева.



Также зампред Нацбанка прокомментировала некоторые предложения по передаче пенсионных активов частным управляющим компаниям.



"Вкладчиков наделят правом выбора инвестиционной стратегии и частной управляющей компании, что, на наш взгляд, послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг, например, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению большего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях", — сказала заместитель предправления.



Однако реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство.



"На сегодняшний день концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с правительством Республики Казахстан", — дополнила Галиева.



Замглавы НБ РК также напомнила, что государство гарантирует получателям пенсионных выплат сохранность фактически внесенных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.



"Ни в одной другой стране мира такой гарантии нет. Как правило, система гарантий в пенсионных системах обеспечивается самими участниками — пенсионными фондами или управляющими компаниями, которые гарантируют определенную минимальную ставку инвестиционной доходности по отношению к заданному "бэнчмарку". И зачастую таким "бэнчмарком" выступает или доходность по государственным ценным бумагам, или средняя доходность по пенсионной системе страны за определенный период", — заключила Галиева.