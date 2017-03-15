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Бывший главбух Жаманкулова озвучил зарплаты сотрудников подконтрольного артисту ТОО

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Бывший главбух Жаманкулова озвучил зарплаты сотрудников подконтрольного артисту ТОО
Тунгышбай Жаманкулов и его адвокат на предварительных слушаниях
Главный бухгалтер Т.К. TURAN UNIVERSAL BUSINESS Назгуль Жунусова озвучила на суде размеры зарплат актера и продюсера Тунгышбая Жаманкулова и режиссера Талгада Жаныбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На судебном процессе по делу о хищениях бюджетных денег, выделенных на съемку фильма "Феникс" профильным министерством через АО "Казахфильм", проходит допрос свидетелей, одним из которых выступила Жунусова.

"В мае 2014 года Жаманкулов пригласил меня на работу в качестве бухгалтера ТОО (Т.К. TURAN UNIVERSAL BUSINESS. - Прим. ред.) для реализации кинопроекта "Феникс". Первый транш прошел в марте 2014 года - 10,5 миллиона тенге. Из этой суммы 8,3 миллиона тенге были направлены на расчетный счет сценариста. На производство фильма деньги поступили 15 мая 2014 года", - рассказала Жунусова.

Жунусова отметила, что "Талгад Жаныбеков с Натальей Юдиной часто приходили в офис, отчитывались перед Жаманкуловым, планировали, как действовать".

Также она обнародовала зарплаты сотрудников ТОО: "Жаныбеков получал 169 тысяч тенге, Есбаев - 112 тысяч тенге, Жаманкулов получал 400 тысяч тенге, я получала 112 тысяч. Не могу сказать точно, но Гизат Султанов (редактор кинокартины "Феникс". - Прим. ред.), будучи нештатным сотрудником, ежемесячно получал 169 тысяч тенге как редактор. Жаныбеков и Султанов получали доплату к зарплате. Решения о доплатах Жаманкулов, Жаныбеков и Юдина принимали совместно".

По словам свидетеля, на собраниях со съемочной группой фильма "Феникс" обсуждались текущие моменты и Жаманкулов давал поручения членам съемочной группы.

"В ходе собрания в июне 2014 года Жаманкулов озвучил, что ему необходимо шесть-семь миллионов тенге. Я точно не помню сумму. Он дал задание Наталье Юдиной (исполнительный продюсер кинокартины "Феникс". - Прим. ред.), чтобы она собрала эти деньги. Через неделю Юдина позвонила, чтобы я с расчетного счета сняла 717 тысяч тенге, так как ей не хватало этой суммы. Эти деньги в присутствии Керимжана Есбаева (гендиректор кинокартины "Феникс". - Прим. ред.) я положила в сейф", - рассказала свидетель.

По словам бухгалтера, со временем в сейфе накопилась необходимая сумма - 5,2 миллиона тенге, которые, как отметила Жунусова, получил Жаманкулов.

"В январе 2015 года сняла с расчетного счета остаток денежных средств - 1,7 миллиона тенге, которые положила в шкаф в офисе ТОО, однако забыла об этом. В ходе следствия, вспомнив о данных деньгах, я положила их обратно на расчетный счет ТОО", - добавила она.

Добавим, что сегодня судья Такен Шакиров также озвучил решение по ходатайству защиты топ-менеджера "Казахфильма" об освобождении Гаукар Искаковой из-под стражи.

"Искакова получает лечение, находится под наблюдением врача-терапевта, на момент медицинского осмотра общее ее состояние относительно удовлетворительное, - сказал судья. - Суд считает, что мера пресечения в отношении Искаковой в виде нахождения под стражей избрана правильно, оснований для изменений не имеется".

Главное судебное разбирательство по этому делу началось 9 марта. На скамье подсудимых девять человек: народный артист Тунгышбай Жаманкулов, режиссер Талгад Жаныбеков, исполнительный продюсер фильма "Феникс" Наталья Юдина, управляющий директор по экономике и финансам АО "Казахфильм" Гаукар Искакова, редактор картины Гизат Султанов, индивидуальный предприниматель Илья Коробейников, второй режиссер картины Бижан Абишев, директор съемочной группы в подготовительном периоде "Феникса" Марлен Абишев, представитель ТОО Данияр Маратулы Абдыкадыров. Их обвиняют в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс", в сумме почти 69 миллионов тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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