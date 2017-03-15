Ученые доказали «правило пяти секунд»

Фото: Frank Rumpenhorst / DPA / Globallookpress.com
Профессор Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон (Anthony Hilton) доказал правдивость так называемого правила пяти секунд. Об этом пишет газета The Independent.
Согласно данному «правилу», упавшие на землю или пол продукты можно безопасно есть, если они были подняты в течение пяти секунд. Это якобы связано с тем, что любые микробы, которые смогут перейти на упавшую еду за это время, будут в столь малом количестве, что их легко разрушит желудочная кислота.
«Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал», — пояснил Хилтон.
При этом он все же оговаривается, что риск при употреблении пищи с земли есть: «Это не означает, что микробы никак не могут переместиться с пола на упавшую еду».
Хилтон также провел опрос среди двух тысяч людей, 79 процентов из которых отметили, что не гнушаются есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это.
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