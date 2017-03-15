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В России врачи борются за жизнь младенца после "казахского заговора"

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 19:53
В России врачи борются за жизнь младенца после "казахского заговора"
Фото: kirovnet.ru.
В Астрахани врачи детской реанимации девятый день пытаются стабилизировать состояние маленькой пациентки. Двухмесячную Амалию М. привезли на скорой с сильным кровотечением из раны на лбу. Выяснилось, что рану ребёнку нанесла лезвием 68-летняя Таслима М., известная в округе знахарка и целительница, передает Life.

Молодые родители специально привезли новорождённую дочь к пенсионерке в село в 60 километрах от города, чтобы вылечить пупочную грыжу. Кроме исцеления от грыжи обряды старушки должны были в целом улучшить состояние ребёнка и сделать его счастливым. По казахским традициям показать младенца целительнице стоит на 40-й день после рождения, чтобы "он полностью был здоров".

Супруги 24-летняя Мархаба М. и 25-летний Альберт решили не нарушать семейные традиции и непременно показать дочь знахарке. Однако исцеления не произошло, и после обряда новорождённая в тяжёлом состоянии попала в реанимацию.

— Во время сеанса 68-летняя целительница сделала младенцу два надреза лезвием между бровями. Этот обряд известен среди местного народа, называется он "заговор грыжи". Сразу после надрезов у ребёнка открылось сильное кровотечение. Остановить кровь без врачей знахарка и родители не смогли и вызвали скорую. Девочка в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимацию, где она находится по настоящее время, — рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией.

Врачи оценивают состояние младенца как стабильно тяжёлое. По предварительной информации, после посещения знахарки у ребёнка обнаружилось редкое заболевание — гемофилия (врождённая несвёртываемость крови). Целительница допрошена и признала свою вину. После инцидента с младенцем пенсионерка приостановила приём граждан. По словам местных жителей, обычно у дома Таслимы стоят целые очереди желающих излечиться от недугов. А сейчас дом заперт, посетителей не видно.

— Люди приезжают со всей России, со всех уголков. Как говорится, страна большая. В каком-то году приехали даже из Киева, они ночевали здесь. Возле прожектора ночевали. Она лечит от Бога. Всё лечит она. Всё очень хорошо вылечивается. Богом ей этот дан дар, — рассказывает местная жительница.

— Видите, сегодня пусто, нет никого. А обычно стоит полно машин, людей, стоят с утра до вечера. Неприёмный день сегодня, наверное. 19:00, — рассказывают жители села, где проживает знахарка Таслима Б.

По данному инциденту проводится проверка. СУ СК РФ по Астраханской области передало материалы проверки в органы полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 20:28
Дай Бог выздороветь.
 
 

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