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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В НАТО назвали КВН «инструментом политической коммуникации» Кремля

Просмотров:142 Опубликовано: Вчера, 22:05
В НАТО назвали КВН «инструментом политической коммуникации» Кремля
Иллюстративное фото
Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom признал российскую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». Из доклада организации следует, что благодаря «машине КВН» и особенным отношениям с владельцем этого бренда, у Кремля имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова «служить режиму», сообщает РИА «Новости».


Как сообщает информагентство, заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии. Оно основано на анализе выступлений команды из Москвы «Парапапарам», представлявшей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растёт, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлём.
из доклада Stratcom
В организации пришли к выводу, что благодаря «КВН-машине» у Кремля «есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».
Дальнейшее исследование должно быть сфокусировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.
из доклада Stratcom
17 марта 2017 года Stratcom проведёт презентацию доклада. В анонсе мероприятия говорится, что на примере КВН докладчики рассмотрят использование юмора в качестве политического инструмента.
В качестве примера приведено высмеивание командами КВН западных политиков и попытка сгладить тему напряжённых отношений между Россией и Украиной.
КВН (Клуб весёлых и находчивых) был придуман в СССР в 60-х года прошлого века. В настоящее время владельцем бренда является компания «АМиК», принадлежащая ведущему игры Александру Маслякову.
Источник: tjournal.ru
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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Вчера, 23:53
Из-за Юрмалы теперь жаба душит.
 
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 Швейк (Посетители) Вчера, 22:15
Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?.. --Что это за страна? --воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. --Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? (с)
 
 

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