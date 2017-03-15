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Мужчина, вы беременны. Реальная история в ташкентской поликлинике

Просмотров:101 Опубликовано: Вчера, 23:09
Мужчина, вы беременны. Реальная история в ташкентской поликлинике
Фото LiveInternet
В конце прошлой недели в одной из больниц Ташкента произошла курьезная история. Мужчина, сдавший анализы кровь и урину, получил неожиданные результаты. Он оказался беременным, сообщает nuz.uz.

"Первое, что на ум пришло: "От кого? От жены?". В регистратуре сразу сказали: "Не делайте нам мозги". Я попросил их все же перепроверить, мало ли что, анализы перепутали, фамилию неверно вписали. Однако они утверждали, что ошибки быть не может: "Ваша фамилия, значит и хорионические гонадотропины (ХГЧ) тоже ваши. Минздрав не ошибается. Будьте здоровы", - рассказал мужчина.

Пациент, узнав о своем интересном положении, начал подшучивать над медсестрами, предположив, что может быть хакеры взломали компьютерную систему поликлиники. "Ну, хоть скажите, на каком месяце я нахожусь? А что еще можно было спросить? Интересно же, не каждый день такое услышишь", - подтрунивал мужчина над девушками в регистратуре.

"Прекратите этот цирк! У нас, если хотите знать, все честно, добросовестно и бесплатно, хоть на "Портал" пишите. У нас, если хотите знать, интересы пациента первостепенны и диалог, если хотите знать, с больными проводим", - заявила в ответ одна из медсестер.

Под занавес яркого диалога медсестры пытались успокоить необычного пациента. "Вероятно, думали они, что в моем интересном положении, мне не стоит сильно волноваться", - вспоминает мужчина.

Интернет-издание отмечает, что история закончилась тем, что потерянные результаты анализов все-таки нашли своих реальных адресатов. Как оказалось, в этот день не так много беременных женщин сдавало анализы. Методом исключения медсестры поликлиники все-таки нашли девушку, обменявшуюся с мужчиной результатами анализов. Сами сотрудники поликлиники недоумевают, как такое могло произойти.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 01:02
Беременному мужчине нужно обратиться за нобелевской премией, вроде обещали первому беременному мужику
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dj_Snow
 Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 00:10
если врач сказал в морг значит в морг.Ишь какой привередливый беременный иди и радуйся.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dj_Snow
 Bob007 (Посетители) Вчера, 23:18
lol lol lol
Цирк, да и только.
 
 

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