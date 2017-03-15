Мужчина, вы беременны. Реальная история в ташкентской поликлинике

В конце прошлой недели в одной из больниц Ташкента произошла курьезная история. Мужчина, сдавший анализы кровь и урину, получил неожиданные результаты. Он оказался беременным, сообщает nuz.uz.



"Первое, что на ум пришло: "От кого? От жены?". В регистратуре сразу сказали: "Не делайте нам мозги". Я попросил их все же перепроверить, мало ли что, анализы перепутали, фамилию неверно вписали. Однако они утверждали, что ошибки быть не может: "Ваша фамилия, значит и хорионические гонадотропины (ХГЧ) тоже ваши. Минздрав не ошибается. Будьте здоровы", - рассказал мужчина.



Пациент, узнав о своем интересном положении, начал подшучивать над медсестрами, предположив, что может быть хакеры взломали компьютерную систему поликлиники. "Ну, хоть скажите, на каком месяце я нахожусь? А что еще можно было спросить? Интересно же, не каждый день такое услышишь", - подтрунивал мужчина над девушками в регистратуре.



"Прекратите этот цирк! У нас, если хотите знать, все честно, добросовестно и бесплатно, хоть на "Портал" пишите. У нас, если хотите знать, интересы пациента первостепенны и диалог, если хотите знать, с больными проводим", - заявила в ответ одна из медсестер.



Под занавес яркого диалога медсестры пытались успокоить необычного пациента. "Вероятно, думали они, что в моем интересном положении, мне не стоит сильно волноваться", - вспоминает мужчина.



Интернет-издание отмечает, что история закончилась тем, что потерянные результаты анализов все-таки нашли своих реальных адресатов. Как оказалось, в этот день не так много беременных женщин сдавало анализы. Методом исключения медсестры поликлиники все-таки нашли девушку, обменявшуюся с мужчиной результатами анализов. Сами сотрудники поликлиники недоумевают, как такое могло произойти.

