Казахстан временно отказался от ЭРА-ГЛОНАСС

Система оповещения экстренных служб о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС, стартовавшая в Казахстане вслед за Россией, отключена указанием вышестоящих организаций. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на неназванный источник.



В качестве срока временного отключения указываются два месяца. А в качестве причины – антитеррористические меры.



Издание уточняет, что даже после возврата в рабочее состояние ЭРА-ГЛОНАСС сменится казахстанской системой реагирования и информирования – ЭВАК, которая должна начать свою работу до конца 2017 года. Обе системы будут синхронизированы.



Стартовавшую в рабочем режиме российскую ЭРА-ГЛОНАСС уже готовят к изменению функционала. Таким образом ситуацию с ввозом автомобилей на территорию РФ ждут послабления.



По информации источника ИА REGNUM, никаких изменений в функциях ЭВАК ожидать не стоит. Это значит, что ситуация с ввозом автомобилей на территорию Казахстана, в отличие от РФ, кардинально не изменится.



На данный момент во всех крупных региональных центрах Казахстана, а также Астане и Алматы, созданы рабочие места операторов ЭВАК, базирующиеся в департаментах по чрезвычайным ситуациям. Система прошла тестирование в декабре прошлого года.



Предприятие "АЗИЯ АВТО", расположенное в Усть-Каменогорске, выпускает две модели авто, оснащаемых ЭРА-ГЛОНАСС. Это седан LadaVesta и хэтчбек LadaXray. Кроме этого, в декабре 2016 года на конвейер "АЗИЯ АВТО" встал весь модельный ряд Lada. Кроме российских автомобилей предприятие выпускает Chevrolet, Kia и Skoda.



Требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС вступило в силу 1 января 2017 года.