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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полигон Эмба переходит в ведение Казахстана

Просмотров:22 Опубликовано: Сегодня, 09:50
Полигон Эмба переходит в ведение Казахстана
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК принял закон, предусматривающий возврат Россией полигона Эмба Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект представил заместитель министра обороны Окас Сапаров, документ предполагает ратификацию протокола между Казахстаном и Россией. В частности, протокол прекращает действие с 1 января 2017 года ранее заключенных Казахстаном соглашения об условиях использования и аренды полигона и договора об аренде испытательного полигона.

«В рамках протокола предусмотрена передача Российской Федерацией Республике Казахстан земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона Эмба для дальнейшей эксплуатации с учетом их амортизации», - отметил Окас Сапаров.

Согласно положению протокола прием передачи полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из полномочных представителей сторон. Претензий к российской стороне по ненадлежащему исполнению обязательств по использованию полигона не имеется, отметил заместитель министра.

«Вывод полигона из аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона. В частности, возвращаемые земли могут быть в дальнейшем использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки, добычи полезных ископаемых», - сообщил Окас Сапаров.

Он отметил, что вывод из аренды полигона Эмба является продолжением работы по исполнению поручений Главы государства о пересмотре площадей военных полигонов, арендуемых Российской Федерацией.
Источник: КАЗИНФОРМ
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