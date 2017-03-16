Российский физик-ядерщик, рассказавший о рабстве в казахстанском ауле, готовится вернуться на родину

Физику-ядерщику из Новосибирска, якобы находившемуся с 2014 года в плену в казахстанском ауле, направлены документы для выезда на родину, сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на поисковый отряд "Маяк".
"В настоящее время Юрий Образцов в порядке, ему осталось только получить в консульстве временное удостоверение для выезда и купить билеты", - рассказали поисковики.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области уведомили, что следственный отдел начал проверку по сообщениям в средствах массовой информации об использовании рабского труда без вести пропавшего в 2014 году 54-летнего жителя Академгородка на территории Республики Казахстан.
"Следователи в настоящее время дают оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях СМИ. С учетом пояснений мужчины, который в ближайшее время прибудет в Новосибирск, будет принято итоговое процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного управления.
Напомним, Юрия Образцова нашли сотрудники торгового центра, расположенного возле ж/д вокзала "Алматы-2". Он рассказал, что доехал до города на попутках и что его удерживали где-то на ферме близ Алматы.
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