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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Паспортная» провокация России — МИД Казахстана должен протестовать!

Просмотров:415 Опубликовано: Сегодня, 12:49
«Паспортная» провокация России — МИД Казахстана должен протестовать!
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Российский законопроект об упрощенной выдаче российских паспортов всем, кто родился в СССР, вызвал крайне негативную реакцию в казахскоязычных СМИ.

Портал Abai.kz прямо назвал этот законопроект провокацией.

Подробности паспортного закона

«Оказывается, Российская Федерация намерена раздать паспорта гражданам республик бывшего Советского Союза. Комитет по делам национальностей Государственной думы Российской Федерации одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка.

Более того, предполагается, что они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства

Проблема, обсуждаемая сегодня на страницах российских СМИ, будет рассмотрена на заседании Госдумы 17 марта. Автор законопроекта — председатель комитета по делам СНГ, советник по Евразийской интеграции Константин Затулин (партия «Единая Россия»). Затею Затулина поддержали и его однопартийцы, ведомые Владимиром Путиным.

Что это значит и что за этим стоит?

Во-первых, документ предполагает разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи, и в Советском Союзе, тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства.

Мы попытались связаться с посольством Российской Федерации в Казахстане. Однако нам не удалось дозвониться до российских дипломатов в Астане. Не осталось ничего, как направить свои вопросы на электронную почту посольства посла Российской Федерации. Надеемся, что в скором времени мы получим ответ.

Безусловно, раздача Кремлем российских паспортов вызывает определенные сомнения.

Если эта идея будет реализована, то не породит ли это политические вопросы в бывших союзных республиках, где значительную часть населения составляют русские и носители русского языка?

Почему в законопроекте Думы не дано определение понятию «этнические русские»? Почему в упрощенном оформлении гражданства не обязывают сделать отказ от гражданства других стран?

Что об этом думают отечественные политологи?

МИД РК должен предпринять адекватные меры

Айдос Сарым, политолог:

— Конечно, есть основания для беспокойства. Так, в северных областях страны все чаще появляются информация о том, что отдельные наши сограждане имеют двойное гражданство. Даже, говорят, есть «шустрые люди», которые получают пенсии в двух странах.

Более того, до сих пор неизвестно, какие меры приняты в отношении депутата маслихата Восточно-Казахстанской области, у которого выявлено наличие двойного гражданства — РК и РФ. Поэтому Министерство иностранных дел должно вручить ноту протеста послу Российской Федерации.

За этим стоит огромная угроза. Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: если это внутренняя проблема России, то в законопроекте нужно четко указать, что лица, обретающие российское гражданство, будь то этнические русские или другие, должны отказаться от гражданства страны проживания. А что мы видим на самом деле? Отсутствие необходимости предоставления документа об отказе от гражданства страны проживания, раздача российских паспортов по упрощенной системе — это больше похоже на провокацию.

Потому что я тоже родился во времена СССР. Выходит, любой гражданин Казахстана может претендовать на обретение российского паспорта. А это, в свою очередь, идет в разрез законам Казахстана.

Во-вторых, вы знаете, что в свое время случилось в Абхазии.

Сначала раздали российские паспорта, а затем устроили бунт. А кто даст гарантию, что завтра не повторится такая ситуация?

Правда, сейчас в России идет депопулизация, не хватает рабочей силы. В мировой политике идет большая борьба за человеческие ресурсы. Похоже, Россия намерена так урегулировать проблемы внутренней демографии. Однако за чей счет?

Поэтому МИД РК должен предпринять адекватные меры.

Неоценимая возможность для симпатизантов

Азимбай Гали, политолог:

— Нужно отметить, что если не сегодня, то завтра на этой почве могут появиться территориальные претензии. И потом, сегодня Россия испытывает нехватку рабочих рук. Поскольку в постсоветском пространстве русскоязычных в избытке, это один из способов привлечения рабочих.

Массовая раздача российских паспортов – первый шаг к установлению двойного гражданства. Если дело касается только этнических русских, то нет повода для беспокойства — сейчас в Казахстане удельный вес русских не более 19%, большинство из которых составляют люди пожилого возраста, то есть старики. Но ведь речь идет о тех, кто родился в СССР и их потомках. А у нас, не будем скрывать, достаточно политических симпатизантов.

Однако нельзя забывать одного. ЛНР и ДНР дали понять России ограниченность ее экономики. Поэтому в данной ситуации Кремль вряд ли пойдет на экспансию. Сегодня ему нужна только рабочая сила. Вероятно, эта проблема через определенное время выйдет на повестку дня.
Источник: 365info
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Комментарии ( 25 )

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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 15:13
Коп соз, бок соз. Я точно хочу уехать.
 
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alexg (Посетители) Сегодня, 15:08
Создайте достойные условия для жизни. И никто никуда не уедет.
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 14:50
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 Pear (Посетители) Сегодня, 14:44
То на орыстар орут Понаехали!, то возмущаются действиями страны которая хочет переманить к себе "понаехавших". Определитесь уже.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:42
Armans,
Интересно было бы посмотреть, если бы Германия или Польша предложили бы Калининградцам свои паспорта, какая была бы реакция Москвы?

Пусть объявят калининградцев оралманами и предложат. Уверяю вас, реакции от Москвы не будет ни-ка-кой dada
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:40
Реально, чего потеть и напрягаться?
Те же оралманы, которые порой вообще никакого отношения к Казахстану не имеют получают ведь гражданство РК.
Так в чем проблема, если Россия так же будет давать свои паспорта?
Боятся небожители, что побежит народ...
 
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лапшин (Посетители) Сегодня, 14:38
Написала же, захотят русскоязычные уехать, уедут. Тем более если будет упрощенное вхождение. А те что проживали до 91 -го на территории России уже имеют эту возможность.

А вот надо бы утечки мозгов опасаться, если страна дорога.
Молодежь - не мы. Они лучшего хотят, причем заслуженно.
 
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Casper (Посетители) Сегодня, 14:38
99,9% эти переживания не по поводу утечки умов и, уж тем более, раб. силы, там на 99,9% другая подоплека - референдумы, вежливые люди..., ну, вы поняли.

Чувствую себя, как TAMPAX - в хорошем месте, но в плохое время.
 
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Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 14:31
Цитата: лапшин
Все проживавшие на территории России до 91 года при желании тоже имеют право на ускоренное получение гражданства.

здесь вопрос по другому ставиться все кто проживал на территории СССР
(не только РСФСР) и был ее гражданином.По сути кто родился до 1991 В СССР являются до сих пор гражданами СССР.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:29
Қалық саны азайып жатқан Ресейге, кім көшіп барғысы келеді? Тілім, дінім деп орыс қалқы көшіп бармаса, білмедім.

Ресей үкіметі қалқы үшін қаншама жеңілдіктер жасауда. Мәселен: зейнет жасы 55-60, бір сәбій тұуғанда - 1-1,5 млн теңге береді. Уосыншама жақсылықтарға қарамастан - Ресей халқы неге азайып келеді? Ақылға қонымсыз ... umnik
 
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