Абоненты Kcell столкнулись с проблемами при пополнении баланса

Из-за технических работ абоненты Kcell столкнулись с проблемой пополнения баланса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



К примеру, алматинка Камила Сыздыкова 14 марта пополнила баланс через интернет-банкинг на 4000 тенге, однако, по состоянию на 16 марта, деньги на счет так и не поступили.



"Я сразу же обратилась в службу поддержки и написала им в соцсетях. Кроме того, что у них технические проблемы и извинения, ничего не сказали. Даже сроки завершения работ не знают. Повезло, что хоть какая-та сумма оставалась на счету, иначе бы вообще без исходящей связи осталась бы", - возмущается абонент Kcell.



14 марта девушке сразу в Facebook сразу же ответили: "Доброе утро, примите, пожалуйста, наши искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Нашими администраторами делается все возможное для разрешения всех существующих сложностей. Мы уверены, что ситуация будет обязательно разрешена. Работа идет, сроки окончания технических работ озвучены не были, нам жаль (Денис)".



16 марта в call centre Kcell сообщили, что проблемы с поступлением денег на баланс были и они устранены.



"Были проблемы с проверкой баланса и поступления платежей. Работы были завершены вчера, 15 марта", - сказал оператор службы поддержки.