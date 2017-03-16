В МВД РК назвали статистику незаконной выдачи водительских прав

С 2015 года в территориальных регистрационно-экзаменационных подразделениях МВД РК были выявлены семь фактов нарушений при выдаче водительских удостоверений. Об этом сообщили в ведомстве в ответе на официальный запрос Today.kz.



"Всего в период с 2015 года по настоящее время выявлены семь фактов нарушений в этой сфере: один – в 2015-м в ДВД Северо-Казахстанской области, в 2016-м – четыре в ДВД Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей и один факт – в 2017-м снова в Карагандинской области. По данным фактам были приняты соответствующие меры", - подчеркнули в министерстве.



Как отметили в МВД, для снижения коррупционных рисков при сдаче экзаменов и выдаче прав был принят ряд мер. В частности, во второй половине 2014 года было внедрено программное обеспечение "Автошкола". Оно позволяет отслеживать регистрацию учебных групп и результаты сдачи экзаменов в учебных организациях.



Также в настоящее время функционируют 12 спецЦОНов, в которых выдаются водительские удостоверения. Прием экзаменов там осуществляется через компьютерное тестирование и на автоматизированных автодромах, что исключает влияние экзаменаторов на результаты.

Кроме того, в спецЦОНах экзамены на права категорий "А", "А1", "В", "В1" могут сдать казахстанцы, которые обучались самостоятельно, вне автошкол.



Вместе с тем на постоянной основе проводятся проверки территориальных подразделений органов внутренних дел по соблюдению законодательства в сфере выдачи водительских удостоверений.



Отдельно остановились в ведомстве на истории с получением водительского удостоверения жительницы Алматинской области Айгерим Фазыловой. В настоящее время в ДВД Алматинской области проводится служебная проверка.



Напомним, в социальных сетях бурную реакцию вызвал пост Фазыловой о том, что права ей "купил" отец. Today.kz поинтересовался у экспертов, в чем же кроются причины широкого обсуждения данной темы среди интернет-пользователей.



К примеру, депутат сената Бырганым Айтимова считает, что проблема "покупки" водительских прав в Казахстане связана с механизмом получения этого документа.



Еще один похожий случай произошел в Мангистауской области. В соцсетях появился пост, в котором местная жительница Айдина Зулхарнаева похвасталась в соцсетях получением водительского удостоверения благодаря "связям". Как пояснили в ДВД региона, она успешно сдала экзамены и получила права законно.