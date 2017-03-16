Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау: Задержаны пять студентов

Полиция задержала группу студентов по подозрению в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Как сообщили в ДВД области, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта в городе Кокшетау. В ходе драки был убит Евгений Галузинский.
"По данному факту были задержаны пять человек возраста от 18 до 20 лет. Они являются студентами одного из колледжей города. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Четверо находятся под следствием. Возраст подозреваемого в убийстве - 18 лет, он находится под арестом. Четверо - под подпиской о невыезде. Были камеры наблюдения и свидетели", - сообщили в ДВД.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве дал признательные показания.
Евгений Галузинский - чемпион мира среди юношей, призер чемпионата мира среди юниоров, многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. На молодежном чемпионате мира по пауэрлифтингу в Бразилии спортсмен установил четыре мировых рекорда.
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