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Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау: Задержаны пять студентов

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау: Задержаны пять студентов
Евгений Галузинский / Фото из соцсетей
Полиция задержала группу студентов по подозрению в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Как сообщили в ДВД области, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 марта в городе Кокшетау. В ходе драки был убит Евгений Галузинский.

"По данному факту были задержаны пять человек возраста от 18 до 20 лет. Они являются студентами одного из колледжей города. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Четверо находятся под следствием. Возраст подозреваемого в убийстве - 18 лет, он находится под арестом. Четверо - под подпиской о невыезде. Были камеры наблюдения и свидетели", - сообщили в ДВД.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве дал признательные показания.

Евгений Галузинский - чемпион мира среди юношей, призер чемпионата мира среди юниоров, многократный чемпион Казахстана по пауэрлифтингу. На молодежном чемпионате мира по пауэрлифтингу в Бразилии спортсмен установил четыре мировых рекорда.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Краснов
  • kz1990
 gay_severin (Посетители) Сегодня, 18:13
Звери ска,как всегда мля в двадцатьпятером на одного, раз на раз духу нет ни когда,войны долбанные,гнить вам за решеткой твари.
 
 

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