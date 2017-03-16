Позволить казахстанцам забирать часть инвестдохода со своих пенсий предлагает Нацбанк

Нацбанке РК и ЕНПФ обсуждают новую модель пенсионной системы Казахстана, которая предусматривает возможность забирать держателями пенсий часть инвестиционного дохода на свои нужды. Более подробно о представленной заместителем председателя Нацбанка Диной Галиевой концепции корреспонденту Tengrinews.kz рассказала член общественного совета при ЕНПФ Бота Жуманова.



Суть состоит в том, что финрегулятор подготовил предложения по передаче пенсионных активов, аккумулированных в ЕНПФ, под управление управляющих компаний (КУПА). К этим компаниям будут предъявляться строгие требования. В тоже время ЕНПФ в этой модели отводится роль своеобразного оператора денежных потоков. Вкладчиков же наделят правом самим выбирать компанию, управляющую пенсионными активами.



"Определенная часть денег пенсионных накоплений будет оставаться в ЕНПФ. Ведутся расчеты. По достижению определенной суммы накоплений вкладчики смогут выбирать новую управляющую компанию, переводить туда часть средств и получать доходность. Предполагается, что использовать эти деньги казахстанцы смогут по своему усмотрению", - дополнительно пояснила Жуманова.



Однако, по словам Жумановой, не смотря на привлекательность идеи, предстоит еще много работы и обсуждений. В том числе, необходимо решить, какие требования будут предъявляться к КУПА, будут ли это новые компании или же позовут признанных мировых лидеров. В любом случае, такие компании, как отмечает Жуманова, должны будут давать гарантии доходности.



"Так человек сможет смотреть, кто лучше управляет деньгами и делать выбор. Например, одна КУПА предложит 10 процентов , а другая - 12 процентов. Таким образом, нужна конкуренция на этом рынке. Все это мы еще не обсуждали. Но два момента уже точно можно отметить - у вкладчиков будет выбор и деньги с инвестиционного дохода можно будет использовать" - подытожила Жуманова.