В Казахстане 80% уголовных дел на бизнесменов являются необоснованными

В Казахстане 80% случаев уголовного преследования бизнесменов являются необоснованными. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат Палымбетов, передает корреспондент LS.



Согласно анализу бизнес-омбудсмена, некоторые пункты законов нашей страны предусматривают жесткие меры уголовной ответственности для предпринимателей.



"Действующие процессуальные нормы способствуют тому, что в 80% случаев предприниматели необоснованно находятся в орбите уголовного преследования, и их деятельность фактически парализуется в связи с проводимыми следственными действиями", - рассказал Палымбетов.



По его словам, в 2016 году удалось добиться сокращения уголовных дел в отношении бизнесменов в 10 раз с 5861 до 708.



"Предприниматель, когда нарушает закон, несет полную ответственность, в том числе и финансовую. Но когда выясняется, что он не виноват, никто не несет ответственности за потери, которые бизнесмен понес за время следствия. За полгода, пока идут проверки, предприниматель теряет свой бизнес, несет колоссальные убытки. Это бывает не только во время следствия, но и во время выдачи лицензии, разрешительной документации. Кто будет возмещать нанесенный ему ущерб?" - возмутился бизнес-омбудсмен.



Он подчеркнул, чиновники должны понимать, что будут нести ответственность.



"То есть они должны понести не только административную ответственность, но и финансовую ответственность, за ущерб, который нанесли предпринимателю. Только тогда они будут реально чувствовать свою ответственность", - добавил Палымбетов.



По его словам, предприниматели предлагают сократить количество проверочных требований госорганов, а также самих контролирующих органов, зачастую дублирующих друг друга.



"Предприниматели сталкиваются с коррупцией со дня открытия своего бизнеса, то есть начиная с разрешительных процедур. Наибольшее число жалоб поступает по налогообложению, закупкам, земельным вопросам, архитектуре, строительству. Доступ к земле, непрозрачность сведений о генеральных планах волнуют предпринимателей практически всех регионов. Многие жаловались, что годами не могут добиться получения участков под строительство и расширение деятельности на основании несоответствия проектов к генеральному плану городов", - объяснил он.



Палымбетов сообщил, что предприниматели предлагают публиковать весь список лиц, получивших участки в разрезе городов и районных центров по итогам года.



"То есть какое ТОО получило участок, под какие нужды и что собирается там строить. И это будет эффективным инструментом общественного контроля, и сразу можно исключить все разговоры о несправедливом распределении земельных участков", - заключил он.