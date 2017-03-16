Минэнерго: Принимаются все меры для улучшения ситуации с бензином

Таблица Министерства энергетики

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что принимают меры для улучшения ситуации на внутреннем рынке ГСМ и переработки нефти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.На территории РК зарегистрированы и имеют паспорта производства 34 мини-НПЗ. Согласно паспортам производства, мини-НПЗ имеют техническую возможность переработать 6,5 миллиона тонн нефти в год, однако в 2015 году фактически переработано 458,5 тысячи тонн, что составляет 3 процента от общего объема переработки нефти в стране.Выработка востребованных видов нефтепродуктов на мини-НПЗ незначительная, так как технологические установки на мини-НПЗ не позволяют выработать больше светлых видов нефтепродуктов."Министерство энергетики сообщает, что принимаются все необходимые меры для улучшения ситуации на внутреннем рынке ГСМ и переработки нефти. Министерством ведется работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты в части сокращения перечня нефтепродуктов до уровня, который не будет создавать препятствия для работы как мини-НПЗ, так и для крупных, а также внесения изменений в закон для исключения существующих барьеров. Кроме того, проводятся меры по улучшению экономики при поставке нефти на внутренний рынок.В настоящее время, как сообщили в МЭ РК, при плане поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана 14,5 миллиона тонн в год средняя нагрузка на недропользователей по поставкам нефти на НПЗ (без учета Тенгизского, Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов) составляет порядка 40-60 процентов от добычи. Действующие контракты, по данным ведомства, на недропользование были подписаны в 90-х, 2000-х годах и не учитывают текущие реалии.Отмечается, что целях улучшения экономической привлекательности поставок нефти на внутренний рынок МЭ РК совместно с заинтересованными государственными органами и организациями ведется политика полной либерализации рынка нефтепродуктов и газа. В связи с чем для недропользователей приняты следующие меры:1) отменено государственное регулирование цен на дизельное топливо и на бензин марки АИ-92/93. В 2017 году после процедуры согласования планируется дерегулирование бензина марки АИ-80 (единственный нефтепродукт, цена которого регулируется министерством);2) снижена экспортная таможенная пошлина на мазут с 60 до 30 долларов за тонну;3) отпускная цена на мазут для прохождения отопительного периода, а также цена дизельного топлива для проведения полевых работ утверждены на уровне рыночных;4) увеличена предельная оптовая цена реализации сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей для внутреннего рынка РК."До момента принятия решений, касающихся широкого круга потребителей, ведомством проводится разъяснительная кампания с участием всех ведущих СМИ", - подчеркнули в пресс-службе.При этом вышепринятые меры недостаточны для нивелирования экономической привлекательности поставок нефти на внутренний рынок по сравнению с экспортными направлениями. В связи с чем Министерство энергетики предлагает следующие меры по обеспечению внутреннего рынка нефтью до 2030 года:1) экономическое стимулирование нефтепереработки в РК путем:* снижения и унификации ставок вывозных пошлин на темные нефтепродукты (вакуумный газойль, печное топливо и мазут),* снижения уровня НДПИ при поставке нефти на внутренний рынок,* выравнивания ставок акцизов на импортируемый и отечественный бензин и дизельное топливо,* отмены государственного регулирования цен на АИ-80 и СУВГ (сжиженный углеводородный газ),* отмены механизма удешевления дизтоплива для сельского хозяйства и удешевления цен на мазут для социально-производственных объектов и учреждений;2) необходимость принятия решения с инвесторами по вопросу увеличения долей поставки нефти на внутренний рынок по вновь заключаемым контрактам;3) обеспечение процедуры продаж нефти недропользователями через товарные биржи;4) реформа законодательства о недропользовании, налогового законодательства для увеличения инвестиций в геологоразведку, поддерживания уровня добычи по действующим и новым проектам."На основании вышеизложенного сообщаем, что Министерством энергетики РК предпринимается масштабная работа совместно со всеми государственными органами, а также ведется прямой диалог с недропользователями, ассоциацией Kazenergy по реализации вышеуказанных мероприятий", - заключило ведомство.