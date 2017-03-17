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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупку прав

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупку прав
Фото с сайта zakon.kz
Около четверти опрошенных казахстанцев хоть и отучились в автошколе, но экзамены предпочли "развести", передает Kolesa.kz.

Над откровенным и резонансным признанием Айгерим Фазыловой в том, что водительские права ей купили/подарили, все дружно посмеялись, как, впрочем, и над видео «якобы» сдачи экзаменов. Сам же факт продажи документов казахстанских автомобилистов не удивил. Лишь некоторые политики считали, что это невозможно.

В анонимном опросе редакция Kolesa.kz поинтересовалась у казахстанцев, как они получили свои права.

В опросе приняло участие более 1.4 тысячи человек старше 18 лет. Из них 49.5 % не отрицают, что водительское удостоверение получили незаконно: 22.9 % отучились в автошколе, но не стали самостоятельно сдавать экзамены, 21.9 % - купили права, а ещё 4.8 % получили их в подарок. Оставшиеся 50.5 % уверяют, что учились и сдали самостоятельно.

Как видно из результатов опроса, плачевную ситуацию на дорогах мы имеем вполне заслуженно.

Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупку прав


Между тем, в Сети опубликовали видео аналогичного опроса, его посмотрели уже более 100 тыс.пользователей

Опрос: Можно ли в Казахстане купить права?

Публикация от © ZTB.KZ 2017 (@ztb_video)


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 9 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:44
ну дык вы у МВД спросите почему казахстанцы вынуждены покупать права )))
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:41
Жүргізүуші күуәлігін адал алғаныма құуанамын.
ЖЖЕ кітабын сатып алып 3 ай уоқып, мед.тексеріс қағазын дайындап, қан сараптамасынан өтіп (3-ші топ), уоқыды деген құжатпен МАИ-ға тестілеуге бардық. 40 сұрақтың 38-не жауап беріп өттік. Содан кейін Аутодромға барып, тәжірійбеденде өттік (мәшінді артпен жүргізіп тұраққа тұрып және мәшінді жыландай жүргіздік). Тәжірійбеден өткеннен кейін, ертеңгі күні сағат 17:00-де ж.күуәлігін алдық, күуәлікпен қосып мед.тексеріс қағазын және уоқыды деген құжатты қайтарып берді ...
Міне уосылай, бір теңгеде төлемей ж.күуәлігін алұуға болады ... dada
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 11:25
Dagestan,
Коррупция в руках Иблиса.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:19
И я не скрываю-) После сдачи теории неделю белал за инспектором сдать практику в свое время. В итоге выудил он из меня все таки свои 2 тыщи-))) Да и практики у меня уже было достаточно, по сути

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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 Raxa (Посетители) Сегодня, 11:17
Коррупционная составляющая государственной политики,рука руку моет.
 
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 Dagestan (Посетители) Сегодня, 11:15
Маривана,
Все в руках Всевышнего.
 
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 11:13
Вся суть Казахстана во всех сферах деятельности в одной малюсенькой статье.

Кстати я отношусь ко второй категории, тупые вопросы на экзаменах не смог сдать, пришлось друга Аль-Фараби попросить помочь.

Но при этом отучился я от звонка до звонка и за 15 лет серьезных ДТП не было, тьфу тьфу тьфу.

legalize it...
 
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 DANTE (Посетители) Сегодня, 10:53
Почти половина опрошенных казахстанцев не отрицает покупку прав

Я вас умоляю, практический 80% населения ездят на купленных правах. В такой коррумпированной стране как наша, можно хоть диплом врача анестезиолога купить, будучи не разу не одев белый халат...
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:53
Не имел. Не состоял.
Не был. Не был. Не был. Не был.
Даже рядом не стоял! (с) lol
 
 

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