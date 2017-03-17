Расходы казахстанцев на детсады выросли

Казахстанские родители к началу весны платили за детские сады и мини-центры на 9,4 процента больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz. По итогам февраля одно посещение детских дошкольных учреждений обходилось маленьким казахстанцам в 767 тенге - на 66 тенге больше, чем годом ранее.Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов услуги детсадов и мини-центров обходились родителям малышей в обеих столицах: в Астане - 1731 тенге за посещение, +0,7 процента роста за год, в Алматы - 1454 тенге за посещение, минус 9,4 процента за год (это один из двух крупных городов, где услуги за год показали удешевление; второй - Кокшетау, минус 3,9 процента, до 562 тенге за посещение). Дешевле всего посещение дошкольных заведений стоило маленьким жителям Тараза - 518 тенге, +38,1 процента за год.Сообщается, что за последний квартал 2016 года в области дошкольного воспитания и обучения было оказано услуг на 68,3 миллиарда тенге - на 32,4 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения, в целом весь объем образовательных услуг вырос за год по РК на 29,8 процента. 77,2 процента услуг были оказаны за счет бюджета, еще 22,7 - за счет населения и 0,2 - за счет предприятий. Примечательно, что в последнем квартале 2015 года население оплатило всего 22,7 процента услуг дошкольных учреждений, в то время как на бюджет приходилось 77,2 процента.73,1 процента объема услуг оказали организации, находящиеся в государственной собственности, 26,7 - частные компании и 0,2 - иностранные предприятия. Годом ранее на частные компании приходилось всего 23,5, на государственные - 76,2. Переток услуг в частный сектор - результат ГЧП. Развитие государственно-частного партнерства - один из наиболее важных пунктов улучшения и расширения бизнес-среды, предусмотренных третьей волной модернизации в РК.По итогам 2015 года в стране было 2,18 миллиона детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет). Для их обучения и воспитания функционировало 8834 дошкольных организаций. Посещали детсады и мини-центры 758,8 тысячи детей. Дошкольное образование охватывало более трети (34,8 процента) всех детей детсадовского возраста. Для сравнения, пятью годами ранее показатели были значительно слабее и составляли всего 26,7 процента. Наиболее развитой к началу прошлого года была инфраструктура детских садов и центров в Павлодарской области, где система дошкольного образования охватывала более половины всех детей (51,8 процента).Педагогический персонал за 2015 год увеличился на 9 процентов, до 80,9 тысячи человек. На одного представителя педперсонала приходилось 9,4 ребенка (в 2014 было 9,8). Лучший показатель отмечен в Кызылординской области - всего 7,4 ребенка на воспитателя.