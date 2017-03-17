Сейчас на сайте
2721
объявления
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам СОТ Синтез, дачу за 9 000 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 8 000 000 тенге
 

 
Пятница, 17 Марта
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.63 KZT
  • €1 = 340.25 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Расходы казахстанцев на детсады выросли

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Расходы казахстанцев на детсады выросли
Фото с сайта Tengrinews.kz
Казахстанские родители к началу весны платили за детские сады и мини-центры на 9,4 процента больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz. По итогам февраля одно посещение детских дошкольных учреждений обходилось маленьким казахстанцам в 767 тенге - на 66 тенге больше, чем годом ранее.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов услуги детсадов и мини-центров обходились родителям малышей в обеих столицах: в Астане - 1731 тенге за посещение, +0,7 процента роста за год, в Алматы - 1454 тенге за посещение, минус 9,4 процента за год (это один из двух крупных городов, где услуги за год показали удешевление; второй - Кокшетау, минус 3,9 процента, до 562 тенге за посещение). Дешевле всего посещение дошкольных заведений стоило маленьким жителям Тараза - 518 тенге, +38,1 процента за год.

Расходы казахстанцев на детсады выросли


Сообщается, что за последний квартал 2016 года в области дошкольного воспитания и обучения было оказано услуг на 68,3 миллиарда тенге - на 32,4 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения, в целом весь объем образовательных услуг вырос за год по РК на 29,8 процента. 77,2 процента услуг были оказаны за счет бюджета, еще 22,7 - за счет населения и 0,2 - за счет предприятий. Примечательно, что в последнем квартале 2015 года население оплатило всего 22,7 процента услуг дошкольных учреждений, в то время как на бюджет приходилось 77,2 процента.

Расходы казахстанцев на детсады выросли


73,1 процента объема услуг оказали организации, находящиеся в государственной собственности, 26,7 - частные компании и 0,2 - иностранные предприятия. Годом ранее на частные компании приходилось всего 23,5, на государственные - 76,2. Переток услуг в частный сектор - результат ГЧП. Развитие государственно-частного партнерства - один из наиболее важных пунктов улучшения и расширения бизнес-среды, предусмотренных третьей волной модернизации в РК.

Расходы казахстанцев на детсады выросли


По итогам 2015 года в стране было 2,18 миллиона детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет). Для их обучения и воспитания функционировало 8834 дошкольных организаций. Посещали детсады и мини-центры 758,8 тысячи детей. Дошкольное образование охватывало более трети (34,8 процента) всех детей детсадовского возраста. Для сравнения, пятью годами ранее показатели были значительно слабее и составляли всего 26,7 процента. Наиболее развитой к началу прошлого года была инфраструктура детских садов и центров в Павлодарской области, где система дошкольного образования охватывала более половины всех детей (51,8 процента).

Педагогический персонал за 2015 год увеличился на 9 процентов, до 80,9 тысячи человек. На одного представителя педперсонала приходилось 9,4 ребенка (в 2014 было 9,8). Лучший показатель отмечен в Кызылординской области - всего 7,4 ребенка на воспитателя.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:47
Қымбаттағаны рас ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Союз (Посетители) Сегодня, 12:24
sergbodr, причём не успокоились, а растут и растут. А барбосы всё верещат об "успешном развитии".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Союз
  • Aleksa-N
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 11:50
Да во что пальцем не ткни, на всё выросли цены!

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика