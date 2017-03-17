В СКО обнаружили склад контрафактного алкоголя на 85 миллионов тенге

Комитета госдоходов МФ РК В СКО взяли с поличным группу преступников, долгое время сбывавших алкоголь с поддельными марками и планировавших выйти на российские рынки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина.
Деятельность устойчивой организованной преступной группы, которая на протяжении длительного времени осуществляла незаконную деятельность по сбыту алкогольной продукции с заведомо поддельными учетно-контрольными марками, была пресечена службой экономических расследований Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со складов и из грузовых автотранспортных средств, принадлежащих членам преступной группы, изъято более 100 тысяч бутылок алкогольной продукции на сумму более 85 миллионов тенге с поддельными акцизными марками, которые предназначались к вывозу на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
15 марта четырем членам преступной группы с санкции суда применена мера пресечения в виде "содержания под стражей". В настоящее время проводится досудебное расследование.
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