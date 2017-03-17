Казахстанец сделал ставки на несколько миллионов тенге на бой Головкин - Джейкобс

В социальных сетях появилось фото чека ставок казахстанца на бой между Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.Игрок сделал четыре ставки в букмекерской конторе на победу Головкина нокаутом - в четвертом, пятом, шестом и седьмом раундах. На каждый исход он поставил один миллион тенге, а общая сумма составила четыре миллиона.Коэффициент на победу Головкина в четвертом раунде составляет 9.00, в пятом - 8.00, в шестом - 8.00, а в седьмом - 10.00. Это значит, что случае победы GGG нокаутом в промежуток с четвертого по шестой раунд игрок все равно останется в плюсе.В букмекерской компании не подтвердили, но и не опровергли информацию об этом.Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Трансляция вечера бокса начнется в 8:00 по времени Астаны на телеканалах "Казахстан" и KazSport. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.