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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанец сделал ставки на несколько миллионов тенге на бой Головкин - Джейкобс

Просмотров:680 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Казахстанец сделал ставки на несколько миллионов тенге на бой Головкин - Джейкобс
Фото newsday.com Головкин и Джейкобс
В социальных сетях появилось фото чека ставок казахстанца на бой между Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.

Игрок сделал четыре ставки в букмекерской конторе на победу Головкина нокаутом - в четвертом, пятом, шестом и седьмом раундах. На каждый исход он поставил один миллион тенге, а общая сумма составила четыре миллиона.

Казахстанец сделал ставки на несколько миллионов тенге на бой Головкин - Джейкобс


Коэффициент на победу Головкина в четвертом раунде составляет 9.00, в пятом - 8.00, в шестом - 8.00, а в седьмом - 10.00. Это значит, что случае победы GGG нокаутом в промежуток с четвертого по шестой раунд игрок все равно останется в плюсе.

В букмекерской компании не подтвердили, но и не опровергли информацию об этом.

Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Трансляция вечера бокса начнется в 8:00 по времени Астаны на телеканалах "Казахстан" и KazSport. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:42
Не дейік йенді, тіккен ақшасын ұтылып қалмасын ... bravo
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 15:21
Лудоманию продвигают

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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