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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какие автомобили оказались самыми популярными у казахстанцев в феврале

Просмотров:470 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Какие автомобили оказались самыми популярными у казахстанцев в феврале
Фото из открытых источников
С начала 2017 года казахстанцы приобрели 4,9 тысячи новых автомобилей на сумму 114 миллионов долларов США.

С начала 2017 года казахстанцы приобрели 4,9 тысяч новых автомобилей на сумму 114 миллионов долларов США. Всего в феврале в дилерских центрах было продано 2 567 автомобилей, что на 12,2 процента выше аналогичного показателя в январе, но ниже на 26,1 процента результатов годичной давности. Об этом Today.kz сообщили в союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

В течение февраля казахстанцы потратили на покупку новых легковых автомобилей 62,3 миллиона долларов. Среди них 73 процента, или 1878 машин, были импортными, и 27 процента покупателей остановили свой выбор на продукции казахстанских производителей.

В разрезе брендов самыми востребованными оказались автомобили Lada – за февраль было продано 467 единиц. Второе место за Toyota – 465 единиц, третье – Renault с показателем в 238 реализованных авто. Пятерку лидеров замыкают Ravon (159 единиц) и Hyundai (154 единиц).

Говоря о конкретных моделях, лидерство сохраняет седан Toyota Camry – продано 186 машин. Следом идут сразу две Lada – Largus (164 авто) и 4x4 (135 авто). Замыкают топ-5 Ravon Nexia со 126 реализованными автомобилями и Volkswagen Polo со 118 машинами.

"Февральские расходы казахстанцев в авторетейле почти на четверть превысили прошлогоднюю цифру. Рост дилерской выручки объясняется, с одной стороны, восстановлением платежеспособного спроса, с другой – повышением отпускных цен на автомобили", - отмечает председатель правления "КазАвтоПрома" Олег Алферов.

По его словам, ряд других факторов также способствует продолжению позитивной динамики на авторынке. Прежде всего, это значительное расширение предложения в нижнем ценовом сегменте.

Ранее стало известно, что в 2016 году казахстанцы потратили на покупку новых автомобилей около 900 миллионов долларов.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Bamb00k (Посетители) Сегодня, 17:49
на сумму 114 миллионов долларов США

Дедолларизация, говорили они...
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:40
Lada мәшіндері қол жетімділігімен бірінші уорынды жібермеуде ...
 
 

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