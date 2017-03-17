Какие автомобили оказались самыми популярными у казахстанцев в феврале

С начала 2017 года казахстанцы приобрели 4,9 тысячи новых автомобилей на сумму 114 миллионов долларов США.



С начала 2017 года казахстанцы приобрели 4,9 тысяч новых автомобилей на сумму 114 миллионов долларов США. Всего в феврале в дилерских центрах было продано 2 567 автомобилей, что на 12,2 процента выше аналогичного показателя в январе, но ниже на 26,1 процента результатов годичной давности. Об этом Today.kz сообщили в союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".



В течение февраля казахстанцы потратили на покупку новых легковых автомобилей 62,3 миллиона долларов. Среди них 73 процента, или 1878 машин, были импортными, и 27 процента покупателей остановили свой выбор на продукции казахстанских производителей.



В разрезе брендов самыми востребованными оказались автомобили Lada – за февраль было продано 467 единиц. Второе место за Toyota – 465 единиц, третье – Renault с показателем в 238 реализованных авто. Пятерку лидеров замыкают Ravon (159 единиц) и Hyundai (154 единиц).



Говоря о конкретных моделях, лидерство сохраняет седан Toyota Camry – продано 186 машин. Следом идут сразу две Lada – Largus (164 авто) и 4x4 (135 авто). Замыкают топ-5 Ravon Nexia со 126 реализованными автомобилями и Volkswagen Polo со 118 машинами.



"Февральские расходы казахстанцев в авторетейле почти на четверть превысили прошлогоднюю цифру. Рост дилерской выручки объясняется, с одной стороны, восстановлением платежеспособного спроса, с другой – повышением отпускных цен на автомобили", - отмечает председатель правления "КазАвтоПрома" Олег Алферов.



По его словам, ряд других факторов также способствует продолжению позитивной динамики на авторынке. Прежде всего, это значительное расширение предложения в нижнем ценовом сегменте.



Ранее стало известно, что в 2016 году казахстанцы потратили на покупку новых автомобилей около 900 миллионов долларов.