Во время встречи с представителями республиканских СМИ Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции, передает Tengrinews.kz. Видео опубликовала пресс-служба Президента Казахстана."Вы сказали, что многие страны сейчас возвращаются к сильной президентской власти от парламентской. Разумеется потому, что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество. Это возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу. Скажите, мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались ли этими преимуществами? Мы действовали быстро и эффективно?" - спросила шеф-редактор издания Esquire Гульнар Бажкенова."На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.Также Президент Казахстана ответил на вопрос о досрочных выборах. Полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ покажут на отечественных телеканалах 17 марта в 21.30 по времени Астаны.Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.