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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции
Фото с сайта Tengrinews.kz
Во время встречи с представителями республиканских СМИ Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции, передает Tengrinews.kz. Видео опубликовала пресс-служба Президента Казахстана.

"Вы сказали, что многие страны сейчас возвращаются к сильной президентской власти от парламентской. Разумеется потому, что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество. Это возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу. Скажите, мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались ли этими преимуществами? Мы действовали быстро и эффективно?" - спросила шеф-редактор издания Esquire Гульнар Бажкенова.

"На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Также Президент Казахстана ответил на вопрос о досрочных выборах. Полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ покажут на отечественных телеканалах 17 марта в 21.30 по времени Астаны.

Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • nadiuna
 Димон (Посетители) Сегодня, 18:16
trump,хочу узнать об успехах rofl ,не об будущих а об свершенных,об которых НАН говорит smeh !
Осталось совсем немного- 33 года
По моему нынешний, это крайний срок у ЛН beer2 !

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • nadiuna
 trump (Посетители) Сегодня, 18:11
Цитата: Димон
97,75 % голосовавших за Назарбаева

Не верь цифрам. Верь в светлое будущее. Осталось совсем немного- 33 года
 
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Admyn (Посетители) Сегодня, 17:48
"Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность"
Одно и тоже из крайности в крайность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • nadiuna
 Димон (Посетители) Сегодня, 17:32
Цитата: Назарбаев
Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся

Кто-нибудь разумный,будьте любезны перечислите эти успехи пожалуйста chih ?!
97,75 % голосовавших за Назарбаева,не стесняйтесь,говорите uhmylka !

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • nadiuna
 trump (Посетители) Сегодня, 17:27
На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно, были и недостатки, мы достигли только благодаря этому", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Вижу успехи только на поприще уничтожения страны. Всё остальное- сказки на "Хабаре" для несмышленных отандасов.
 
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СаМ (Посетители) Сегодня, 17:25
И в этом он прав, но пришло время постепенной демократизаций общество.
 
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  • trump
  • valesa
  • nadiuna
 Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 17:16
Также Президент Казахстана ответил на вопрос о досрочных выборах.

Шо опять?

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
 

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