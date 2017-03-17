Мухамедиулы о "Красавице и чудовище": Не стал бы показывать это своим детям

Решение по возрастному рейтингу показа нового фильма от Disney "Красавица и чудовище" примет экспертный совет независимо от Министерства культуры и спорта РК, однако министр Арыстанбек Мухамедиулы признался, что не стал бы показывать его своим детям, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сейчас мы создали экспертный совет, туда входит представитель Ассоциации кинопрокатчиков Бауржан Шукенов, руководитель "Меломана", известные режиссеры и независимые эксперты. Они будут заседать в Алматы на базе "Казахфильма". Мы, конечно, отвечаем, но не сотрудники министерства определяют допуск фильмов в прокат, потому что мы хоть и специалисты, это было бы неверно, если бы мы определяли, насколько соответствует фильм, пойдет в прокат или нет", - прокомментировал задержку с премьерой фильма Арыстанбек Мухамедиулы.



На вопрос, стал бы министр показывать новый фильм своим детям, Мухамедиулы ответил отрицательно.



"Я вырос на классических традициях, я виолончелист и предпочитаю классические фильмы, классическую литературу, я своих детей воспитываю на других произведениях. Есть другие, в частности, у Disney есть очень хорошие фильмы. А когда есть хоть малейшие сомнения, зачем рисковать? У каждого родителя свои взгляды, но я вырос на классических традициях", - признался министр.



По его словам, решение по фильму будет принято в ближайшие дни.



"Вопрос очень серьезный, срок играет не самую главную роль, двумя днями раньше или позже. В действительности главное, чтобы этот фильм не нанес ущерб психике (детей. - Прим. автора). Если совет определит рейтинг 16+ или 18+, это только эксперты могут определить, кто непосредственно в этой сфере. И на основе заключения мы уже будем выдавать удостоверение на прокат", - добавил он.



Напомним, фильм студии Disney "Красавица и чудовище" не вышел в казахстанский прокат. В компании "Меломан" объяснили задержку с выходом фильма отутствием прокатного удостоверения, так как Министерство культуры и спорта РК еще не приняло решение по нему.