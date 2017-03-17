Сколько получит Головкин за бой с Джейкобсом

Стали известны гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса за бой, передают Vesti.kz.
Так, Головкин получит 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс - 1,75 миллиона. Их бой будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на американском телеканале HBO. Не исключено, что боксеры получат процент от продаж.
В андекарте боя Головкин - Джейкобс пройдет еще один чемпионский поединок. Никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес будет защищать пояс WBC в поединке против Висаксил Вангек из Таиланда. Чемпион получит 550 тысяч долларов, а претендент - всего 55 тысяч.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Трансляция вечера бокса начнется в 8:00 по времени Астаны на телеканалах "Казахстан" и KazSport. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.
Vesti.kz проводят конкурс, посвященный бою Головкин - Джейкобс. Читателям нужно угадать результат боя, и тогда они смогут выиграть 10 тысяч тенге.
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