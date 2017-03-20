Зрелищное падение: Горнолыжник сорвался со склона во время соревнований

Российский горнолыжник Иван Малахов сорвался со склона во время выступления на этапе чемпионата мира по фрирайду Freeride World Tour в австрийском Фибербрунне. Видеозапись момента падения спортсмен опубликовал на своем YouTube-канале, сообщает телеканал "360".
По словам самого спортсмена, это, вероятно, самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за его карьеру. Зрелищное падение российского горнолыжника запечатлели воздушные камеры. На видео видно, что спортсмен едет по склону, однако в какой-то момент он срывается и катится вниз - сначала по снегу, а затем и по камням. Этот эпизод дублируется записью от первого лица, дающей возможность посмотреть на произошедшее глазами лыжника.
Прибывшие на место падения спасатели доставили пострадавшего в медицинский центр. "Через несколько дней после падения нашел в себе силы посмотреть видео со шлема, выглядит гораздо страшней, чем я мог себе представить… Опережая вопросы по выздоровлению, чувствую себя уже лучше, но кататься пока не планирую", - написал в соцсети спортсмен.
В данный момент горнолыжник восстановился от полученных травм и находится на Аляске, где готовится к следующему этапу соревнований.
Отметим, что фрирайд - катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс.
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