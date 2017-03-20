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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зрелищное падение: Горнолыжник сорвался со склона во время соревнований

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Зрелищное падение: Горнолыжник сорвался со склона во время соревнований
Фото с сайта Ski.ru
Российский горнолыжник Иван Малахов сорвался со склона во время выступления на этапе чемпионата мира по фрирайду Freeride World Tour в австрийском Фибербрунне. Видеозапись момента падения спортсмен опубликовал на своем YouTube-канале, сообщает телеканал "360".

По словам самого спортсмена, это, вероятно, самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за его карьеру. Зрелищное падение российского горнолыжника запечатлели воздушные камеры. На видео видно, что спортсмен едет по склону, однако в какой-то момент он срывается и катится вниз - сначала по снегу, а затем и по камням. Этот эпизод дублируется записью от первого лица, дающей возможность посмотреть на произошедшее глазами лыжника.

Прибывшие на место падения спасатели доставили пострадавшего в медицинский центр. "Через несколько дней после падения нашел в себе силы посмотреть видео со шлема, выглядит гораздо страшней, чем я мог себе представить… Опережая вопросы по выздоровлению, чувствую себя уже лучше, но кататься пока не планирую", - написал в соцсети спортсмен.

В данный момент горнолыжник восстановился от полученных травм и находится на Аляске, где готовится к следующему этапу соревнований.

Отметим, что фрирайд - катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс.

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Комментарии ( 1 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 09:45
Четко у них спасатели сработали.
 
 

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