Промоутер Головкина прокомментировал информацию о бое GGG в Казахстане

Промоутер чемпиона мира мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер заявил о том, что контракты на проведение боя в Казахстане и на поединок с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом не подписаны, сообщают Vesti.kz."Сейчас ничего не запланировано. Я веду много переговоров, будь то Golden Boy или представители из Казахстана, которые хотят устроить ему бой там (в Казахстане). Но пока ничего не подписано. Мы хотели увидеть результат субботнего боя, потому что мы знали - все еще ничего не согласовано. Еще ничего не завершено ни с "Канело", ни с Казахстаном. Но это моя работа, на этой неделе мы увидим, что имеем на столе. Мы не можем закончить (контракт) с "Канело", потому что ему предстоит бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Но мы предпримем все усилия, чтобы сделать этот бой возможным", - заявил Леффлер, слова которого приводит BoxingScene.Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке, Головкин одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Главный бой вечера бокса запомнился дракой болельщиков с участием казахстанцев.После боя стало известно, что следующий поединок Геннадия Головкина пройдет 17 июня в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе.