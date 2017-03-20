В Ванкувере хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей

На ежегодном соревновании хакеров Pwn2Own 2017 в Ванкувере команды исследователей в области информационной безопасности на глазах у сотен зрителей взломали операционные системы Microsoft Windows и Apple MacOS, передает Today.kz со ссылкой на TechWorm.
Специалисты команды Qihoo360 получили 10 тысяч долларов за то, что взломали MacOS, найдя брешь в ядре и получив доступ к конфиденциальной информации. Такая же сумма досталась команде Chaitin Security Research Lab, которая смогла взломать MacOS с помощью другой уязвимости. По 15 тысяч долларов получили команды 360 Security и Team Sniper за то, что смогли взломать операционную систему Windows.
Участники из Team Sniper и Sword Team за вознаграждение в 55 тысяч долларов исследователи из Team Sniper и Sword Team также взломали браузер Microsoft Edge, а команда Chaitin Security нашла уязвимость в Mozilla Firefox. 360 Security досталось 35 тысяч долларов за взлом Safari.
Pwn2Own — ежегодный турнир для хакеров, с 2007 года проходящий в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. Участники должны за ограниченное время взломать определенное устройство или программу, после чего в обмен на денежное вознаграждение предоставить найденную уязвимость производителю. Эксперты обнаружили, что хакеры научились взламывать аккаунты пользователей мессенджеров WhatsApp и Telegram посредством отправки изображений.
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