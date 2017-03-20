Где казахстанцы отмечают Наурыз?

В эти длинные выходные в честь празднования Наурыза многие казахстанцы устроили себе отпуск. Сервис онлайн бронирования Aviata.kz проанализировал самые популярные запросы на покупку авиабилетов на даты с 19 по 26 марта 2017 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Анализ показал, что по сравнению с прошлым годом количество туристов, решивших отдохнуть заграницей, выросло вдвое. При этом в пятерку самых популярных городов попали города СНГ и зарубежья: Москва, Стамбул, Санкт-Петербург, Сеул и Тбилиси. Если первая тройка каждый месяц попадает в список самых посещаемых направлений среди наших соотечественников, то рост популярности Тбилиси и Сеула совпадает с праздничными днями.
По территории Казахстана пассажиры будут летать чаще всего между южной и северной столицами, а также из Астаны в Шымкент, из Атырау и Актау в Алматы.
Средняя стоимость авиабилета на праздничные даты на внутренние перелеты составила 23 782 тенге. Поездка заграницу, согласно данным Aviata.kz, в среднем обошлась казахстанцам в 93 945 тенге. Для сравнения приведем средний чек на авиабилеты в период январь — март. За билет по Казахстану пассажиры платили около 22 267 тенге, а на международные рейсы по 92 496 тенге.
Следующий всплеск туристической активности прогнозируется на майские праздники.
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