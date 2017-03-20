Норвегия признана самой счастливой страной мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. Такая оценка содержится в Мировом докладе счастья, подготовленном по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приурочен к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья, передает ТАСС.
На втором месте по степени счастья - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания - 19-е, Франция - 31-е. Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.
Россия находится на 49-м месте, сразу после Италии (48-е) и Узбекистана (47-е) и впереди Японии (51-е). Показатель РФ улучшился по сравнению с прошлым годом, когда она была на 56-м месте.
США заняли в мировом рейтинге счастья 14-е место, в прошлом году они были на 13-м. Глава организации - автора доклада Джеффри Сакс связал это с мерами экономической политики, о которых объявил новый президент США республиканец Дональд Трамп. "Они (экономические меры Трампа - прим.) направлены на усиление неравенства - сокращение налогов для высшей категории доходов, отказ в финансировании расходов на здравоохранение, сокращение ассигнований на программу по доставке бесплатных обедов немощным и бедным людям ради повышения военных расходов, - считает он. - Я думаю, что все, что было предложено, идет в неверном направлении".
"Счастливые страны - это те, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием, в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству", - считает Джеффри Сакс.
Авторы исследования стремятся установить, насколько население довольно своей жизнью в 155 странах мира. При этом принимались во внимание шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.