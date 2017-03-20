Сейчас на сайте
2603
объявлений
  • меняю 1-комнатную квартиру
  • продам 3-комнатную квартиру за 16 999 999 тенге
  • сдам 1-комнатную квартиру за 75 000 тенге
  • меняю Г. Астрахань, 3-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 25 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 28 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
 

 
Понедельник, 20 Марта
+11...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.55 KZT
  • €1 = 338.93 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Норвегия признана самой счастливой страной мира

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Норвегия признана самой счастливой страной мира
Фото из открытых источников
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. Такая оценка содержится в Мировом докладе счастья, подготовленном по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приурочен к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья, передает ТАСС.

На втором месте по степени счастья - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания - 19-е, Франция - 31-е. Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.

Россия находится на 49-м месте, сразу после Италии (48-е) и Узбекистана (47-е) и впереди Японии (51-е). Показатель РФ улучшился по сравнению с прошлым годом, когда она была на 56-м месте.

США заняли в мировом рейтинге счастья 14-е место, в прошлом году они были на 13-м. Глава организации - автора доклада Джеффри Сакс связал это с мерами экономической политики, о которых объявил новый президент США республиканец Дональд Трамп. "Они (экономические меры Трампа - прим.) направлены на усиление неравенства - сокращение налогов для высшей категории доходов, отказ в финансировании расходов на здравоохранение, сокращение ассигнований на программу по доставке бесплатных обедов немощным и бедным людям ради повышения военных расходов, - считает он. - Я думаю, что все, что было предложено, идет в неверном направлении".

"Счастливые страны - это те, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием, в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству", - считает Джеффри Сакс.

Авторы исследования стремятся установить, насколько население довольно своей жизнью в 155 странах мира. При этом принимались во внимание шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).
Источник: КАЗИНФОРМ
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aktauskii
  • Краснов
  • Taimur
 Raxa (Посетители) Сегодня, 14:45
Цитата: Сергей Владимиров
А про КЗ опять умолчали

Мы самые счастливые, от ерунды им до нашего счастья не добраться. Нам главное не скучно от девальвации до девальвации от повышения до повышения. Скучно живут в Норвегии и уныло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Лесник.
  • Raxa
  • Aktauskii
  • nadiuna
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 14:33
Dagestan,
знаем,знаем. Плохому танцору...
 
-1
  • Pontilimo1980
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:31
Йең бақытты йел ретінде - Puerto-Rico йеліме десем. Norway секілді, солтүстік және салқын йелі болады деп уойламап йедім ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Raxa
  • nadiuna
 Лесник. (Посетители) Сегодня, 14:05
Всегда считал самой счастливой страной Нидерланды.. smoke
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Лесник.
  • nadiuna
  • amina ami
  • Raxa
  • Сергей Владимиров
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:46
Им наверное тоже с 1 мая тариф на электричество подняли dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • nadiuna
  • Сергей Владимиров
  • Raxa
  • Aktauskii
  • Краснов
  • Playhrun
  • Taimur
 Лесник. (Посетители) Сегодня, 13:21
Цитата: Dagestan
политическая зависимость от соседа не дает развития и светлого будущего.

Казахстан уничтожают изнутри. Соседи не могут отвечать за мазуриков, которые рулят нашей страной. Это самоуничтожение.. Независимое самоуничтожение.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • nadiuna
  • Куаныш Атшыбай
  • Краснов
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:20
А про КЗ опять умолчали, наверное перед Сирией? Разница только в том, что пока не стреляют, а на пешеходных переходах сбивают стабильно... suicide
 
-8
  • nadiuna
  • Куаныш Атшыбай
  • Raxa
  • Aktauskii
  • Краснов
  • aleksandr
  • Playhrun
  • Сергей Владимиров
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • emliy40520
 Dagestan (Посетители) Сегодня, 13:15
Казахстан так же мог быть одной из богатейших и современных стран мира, но политическая зависимость от соседа не дает развития и светлого будущего.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика