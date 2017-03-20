Норвегия признана самой счастливой страной мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. Такая оценка содержится в Мировом докладе счастья, подготовленном по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приурочен к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья, передает ТАСС.



На втором месте по степени счастья - Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания - 19-е, Франция - 31-е. Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.



Россия находится на 49-м месте, сразу после Италии (48-е) и Узбекистана (47-е) и впереди Японии (51-е). Показатель РФ улучшился по сравнению с прошлым годом, когда она была на 56-м месте.



США заняли в мировом рейтинге счастья 14-е место, в прошлом году они были на 13-м. Глава организации - автора доклада Джеффри Сакс связал это с мерами экономической политики, о которых объявил новый президент США республиканец Дональд Трамп. "Они (экономические меры Трампа - прим.) направлены на усиление неравенства - сокращение налогов для высшей категории доходов, отказ в финансировании расходов на здравоохранение, сокращение ассигнований на программу по доставке бесплатных обедов немощным и бедным людям ради повышения военных расходов, - считает он. - Я думаю, что все, что было предложено, идет в неверном направлении".



"Счастливые страны - это те, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием, в том виде, в каком оно обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству", - считает Джеффри Сакс.



Авторы исследования стремятся установить, насколько население довольно своей жизнью в 155 странах мира. При этом принимались во внимание шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).